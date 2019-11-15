Венеция, Италия, 15 ноября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Ущерб от наводнения для владельцев катеров и иных транспортных средств в Венеции составит около 15−20 млн евро, передает Mediaset со ссылкой на экспертные данные.

Julie Mac Наводнение в Венеции

Кроме того, для ликвидации последствий наводнения потребуются не только деньги, но и довольно продолжительное время — не менее 4 месяцев, отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, наводнение, произошедшее в Венеции в ноябре 2019 года, стало вторым самым масштабным за всю историю наблюдений. Общий ущерб предварительно оценивается в миллиард евро.