Венеция, Италия, 17 ноября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Новое повышение уровня воды ожидается в Венеции. Об этом 17 ноября сообщает газета La Repubblica.

(сс) Chris Наводнение в Венеции

В этот раз, согласно прогнозам, к 13:00 по местному времени (15:00 мск) ожидается подъём уровня воды до 160 см. Такой уровень называют «чрезвычайный прилив», в городе объявлен «красный» уровень опасности. Местные жители закрывают в городе магазины и кафе, перед заведениями и гостиницами устанавливают металлические заграждения, чтобы не допустить попадания воды внутрь.

В городе наблюдается отток туристов, они стремятся попасть на речные трамваи до того, как их движение прекратят из-за «высокой воды». По данным метеорологов, спада «высокой воды» не стоит ожидать до 19 ноября.

В Венеции объявлен режим чрезвычайного положения. В городе создалась критическая ситуация из-за рекордного за последние 50 лет уровня «высокой воды», который достиг высоты 187 см выше нормы 12 ноября. Было затоплено до 90% территории города, а на площади Святого Марка уровень воды составил 100 см, что привело к затоплению части помещений собора Святого Марка. После первой волны наводнения стало расти число туристов, отменяющих поездку в Венецию и бронь в гостиницах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сборе пожертвований в Италии в помощь пострадавшей от наводнения Венеции. Правительство страны выделило 20 млн евро на первоначальную ликвидацию последствий наводнения, но этой суммы явно недостаточно, чтобы восстановить город. Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, материальный ущерб городу оценивается в сотни миллионов евро.