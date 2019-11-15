Венеция, Италия, 15 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Власти итальянской Венеции закрыли доступ к центральной городской площади Святого Марка из-за подъёма уровня воды, сообщает 15 ноября ANSA.

(сс) Wladyslaw Golinski Площадь Святого Марка. Венеция, Италия

«Я вынужден закрыть площадь Святого Марка, чтобы не допустить угрозы здоровью граждан», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Венеции было зафиксировано второе самое масштабное в истории наводнение: уровень воды поднялся на 187 см, почти 90% территории города оказалось подтоплено, ущерб, по предварительным данным, составил сотни миллионов евро.

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