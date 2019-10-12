Аварийная посадка «Ан-12» в Екатеринбурге и последствия
«Победа» потребует с аэропорта «Кольцово» компенсаций за задержки
Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на аэропорт «Кольцово» и потребовать компенсаций за задержки рейсов, возникшие 10 октября после аварийной посадки самолёта «Ан-12». Об этом журналистам сообщили представители перевозчика. Из-за аварии взлётно-посадочная полоса была закрыта на несколько...
12 октября 2019
В аэропорту Екатеринбурга продолжаются задержки рейсов из-за ЧП
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) не удалось справиться с отставанием в расписании после инцидента с военным самолётом Ан-12. Об этом сообщает ИА Znak. До сих пор ряд самолётов задерживаются в аэропорту на несколько часов. Проблемы испытывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Руслайн» — их...
11 октября 2019
Аэропорт в Екатеринбурге возобновил работу
В аэропорте «Кольцово» восстановили проведение взлётно-посадочных операций. Об этом сообщает ЕАН. Аэропорт не работал более шести часов. Самолёты отправлялись на запасные авиаплощадки в Челябинске, Перми и Тюмени. Также был запрещён вылет из аэропорта. В «Кольцово» сообщают, что экстренные службы...
10 октября 2019
Аварийная посадка Ан-12 в «Кольцово» — трансляция
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург, Свердловская область) 10 октября совершил нештатную посадку грузовой самолёт Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа. Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени. В «Кольцово» приостановили все взлёты и посадки. Самолёты...
10 октября 2019
В Екатеринбурге отбуксировали совершивший жёсткую посадку самолёт Ан-12
Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) отбуксировали самолёт Ан-12, ранее совершивший экстренную посадку. Об этом сообщает «КП-Урал». Специалистам потребовалось семь часов, чтобы убрать самолёт со взлётно-посадочной полосы. Для буксировки к Ан-12 подцепили трос, после чего самолёт утащили с помощью...
10 октября 2019
Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, экстренно севшего в Екатеринбурге
Пилоты военного самолёта Ан-12, который совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), достойно справились со своей задачей. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов, сообщает ТАСС. «Это...
10 октября 2019
«Уральские авиалинии» отменили рейс U6-261 из Москвы в Екатеринбург
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Екатеринбург отменен. Об этом пассажиров уведомили в смс-сообщениях. Пассажиры пересажены на рейс U6−265, который должен вылететь в 22:00. Напомним, утром 10 октября в аэропорту «Кольцово» аварийно сел военный самолет. Из-за этого задержанными...
10 октября 2019
Работу аэропорта Екатеринбурга не могут восстановить более шести часов
В Екатеринбурге так и не возобновили штатную работу аэропорта «Кольцово». Официальное сообщение опубликовано на сайте аэропорта. В «Кольцово» продолжаются вести работы по возобновлению взлётно-посадочных операций, которые прекратились с 11:19 по местному времени (09:19 мск). На сайте не указано...
10 октября 2019
Инцидент в аэропорту Екатеринбурга: назвали время, когда откроют «Кольцово»
Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) сможет принять самолёты не раньше 17:00 по местному времени (15:00 мск). Об этом сообщает ЕАН. Новое время назвали пассажирам самолёта, вынужденно севшего в Тюмени, сообщает агентство. Как сообщили агентству в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропорт сможет принять...
10 октября 2019
ЧП в Екатеринбурге: сотни людей застряли в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы застряли сотни людей из-за аварии в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, ожидающий в аэропорту «Домодедово» посадки на рейс U6 261 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в 10:00. Незадолго до объявленной посадки возле стойки...
10 октября 2019
В ЦВО назвали предварительную версию инцидента с Ан-12 в Екатеринбурге
Причины, из-за которых военный самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку в аэропорте «Кольцово» (Екатеринбург), будут установлены специалистами Центрального военного округа. Об этом сообщает ИА Znak. В пресс-службе ЦВО заявили агентству, что для расследования причин инцидента организована...
10 октября 2019
Самолёты, летевшие в Екатеринбург, уходят на посадку в другие города
Из-за инцидента с военным самолётом Ан-12 самолёты, летевшие в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), сядут в Тюмени и Перми. Об этом сообщает ИА Znak. Рейсы 7R-824 из Томска и HY-661 из Ташкента уже приземлились в Тюмени, а летевшие из Москвы рейсы DP-407 и SU-1400 сядут в Перми и в Челябинске...
10 октября 2019
В екатеринбургском аэропорту отменили все взлёты и посадки
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) отложили все взлёты и посадки из-за экстренной посадки самолёта. Об этом сообщает ИА Znak. В пресс-службе аэропорта уточнили, что в связи с нештатной посадкой «непассажирского» самолёта временно в «Кольцово» приостановили взлётно-посадочные операции. Сейчас в...
10 октября 2019
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел военный самолёт
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) совершена нештатная посадка грузового самолёта Ан-12, который принадлежит войскам Центрального военного округа. Об этом сообщает ИА Znak. Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени. В пресс-службе ЦВО агентству обещали уточнить информацию позже...
10 октября 2019