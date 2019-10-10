Москва, 10 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы застряли сотни людей из-за аварии в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, ожидающий в аэропорту «Домодедово» посадки на рейс U6 261 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в 10:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Незадолго до объявленной посадки возле стойки регистрации собрались сотни пассажиров. Но их ждало разочарование. Вылет вначале перенесли на 10:30, потом на 11:20. Сейчас на табло значится время вылета 12:10, но посадка так и не объявлена.

Застряли в аэропортах столицы пассажиры еще нескольких рейсов до Екатеринбурга. Всего в уральскую столицу из Москвы задержаны три самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября в «Кольцово» аварийно приземлился военный самолет. После этого аэропорт был закрыт для приёма воздушных судов. Не смогли улететь и пассажиры из «Кольцово».