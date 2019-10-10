Аварийная посадка Ан-12 в «Кольцово» — трансляция
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург, Свердловская область) 10 октября совершил нештатную посадку грузовой самолёт Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа. Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени. В «Кольцово» приостановили все взлёты и посадки. Самолёты, летевшие в Екатеринбург, уходят на посадку в другие города.
Пассажиры рейса U6−261 авиакомпании «Уральские авиалинии» четвертый час ждут вылета в аэропорту «Домодедово».
Время вылета постоянно переносят. Также в Москве застряли пассажиры и других рейсов, следующих в Екатеринбург.
Только что пассажирам рейса U6−261 объявили о продлении задержки — до 14:00. Но не факт, что это — окончательное время вылета.
Спустя четыре часа после аварии аэропорт «Кольцово» так и не открыт.
В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) отложили все взлёты и посадки из-за экстренной посадки самолёта.
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Из-за инцидента с военным самолётом Ан-12 самолёты, летевшие в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), сядут в Тюмени и Перми.
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Вышедший к пассажирам рейса u6−261 представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснил, что посадка в самолет не начнется до открытия аэропорта «Кольцово».
В пресс-службе ЦВО заявили, что для расследования причин инцидента организована специальная комиссия. Пока военные предполагают, что самолёт мог экстренно сесть из-за невыхода шасси.
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В аэропортах Москвы застряли сотни людей из-за аварии в аэропорту Екатеринбурга. Вылеты в столицу Свердловской области задерживают.
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На сайте аэропорта «Кольцово» размещено объявление о временном прекращении взлетно-посадочных операций.
«Уважаемые пассажиры! Взлетно-посадочные операции временно прекращены. В настоящее время аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — говорится на сайте аэропорта «Кольцово».
Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Воздушное судно, следовавшее в Екатеринбург, было перенаправлено из-за инцидента с самолётом Ан-12 в аэропорту «Кольцово».
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В тюменском аэропорту «Рощино» вылет двух рейсов в Екатеринбург задерживается на три часа
Он-лайн табло аэропорта «Рощино», tjm.aero
Вылет самолета рейсом U6−261 только что снова отложили. В этот раз до 15:00. Задержка уже пять часов, и это не предел…
Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) сможет принять самолёты не раньше 17:00 по местному времени. Новое время назвали пассажирам самолёта, вынужденно севшего в Тюмени, сообщает ЕАН.
Читайте подробнее: Инцидент в аэропорту Екатеринбурга: назвали время, когда откроют «Кольцово»
В Перми приземлился самолет из Москвы авиакомпании «Победа», который летел в Екатеринбург. Воздушное судно находится на стоянке. Пассажиры смогут вернуться в Екатеринбург, когда откроют аэропорт, сообщает 59.ru.
В Екатеринбурге так и не возобновили штатную работу аэропорта «Кольцово». Официальное сообщение опубликовано на сайте аэропорта.
Подробности в материале: В Екатеринбурге продолжают восстанавливать работу аэропорта
«Уральские авиалинии» отменили рейс U6−261 до Екатеринбурга.
Об этом: «Уральские авиалинии» отменили рейс U6−261 до Екатеринбурга
Из-за закрытия аэропорта в Екатеринбурге Пермь приняла два самолёта, которые направлялись в «Кольцово» из Москвы и Туниса, сообщают СМИ.
Самолёт Ан-12, который совершил аварийную посадку в «Кольцово» (Екатеринбург), отбуксировали с взлётно-посадочной полосы на военный аэродром, сообщают СМИ.
Пассажиры самолёта, который следовал из Туниса в Екатеринбург, но совершил вынужденную посадку в Перми, продолжат свой путь в столицу Свердловской области на автобусе, сообщает e1.ru.
Пилоты военного самолёта Ан-12, который совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), достойно справились со своей задачей. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов, сообщает ТАСС.
«Это ювелирное пилотирование», — сказал Севостьянов.
По словам экс-командующего, лётчикам удалось не допустить возгорания, и это — непростая задача.
Читайте подробнее: Эксперты похвалили действия пилотов Ан-12, экстренно севшего в Екатеринбурге
Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) убрали самолёт Ан-12, ранее совершивший экстренную посадку. Специалистам потребовалось семь часов, чтобы отбуксировать воздушное судно со взлётно-посадочной полосы.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге отбуксировали совершивший жёсткую посадку самолёт Ан-12
В аэропорте «Кольцово» (Екатеринбург) восстановили проведение взлётно-посадочных операций. Аэродром не работал более шести часов.
Об этом: Аэропорт в Екатеринбурге возобновил работу после инцидента