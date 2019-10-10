В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург, Свердловская область) 10 октября совершил нештатную посадку грузовой самолёт Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа. Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени. В «Кольцово» приостановили все взлёты и посадки. Самолёты, летевшие в Екатеринбург, уходят на посадку в другие города.

(сс) alexandergroshev Аэропорт Кольцово

13:32 Пассажиры рейса U6−261 авиакомпании «Уральские авиалинии» четвертый час ждут вылета в аэропорту «Домодедово».

13:33 Время вылета постоянно переносят. Также в Москве застряли пассажиры и других рейсов, следующих в Екатеринбург.

13:35 Только что пассажирам рейса U6−261 объявили о продлении задержки — до 14:00. Но не факт, что это — окончательное время вылета.

13:37 Спустя четыре часа после аварии аэропорт «Кольцово» так и не открыт.

13:39 В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) отложили все взлёты и посадки из-за экстренной посадки самолёта. Читайте также: В екатеринбургском аэропорту отменили все взлёты и посадки

13:41 Из-за инцидента с военным самолётом Ан-12 самолёты, летевшие в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), сядут в Тюмени и Перми. Читайте также: Самолёты, летевшие в Екатеринбург, уходят на посадку в другие города

13:42 Вышедший к пассажирам рейса u6−261 представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснил, что посадка в самолет не начнется до открытия аэропорта «Кольцово».

13:42 В пресс-службе ЦВО заявили, что для расследования причин инцидента организована специальная комиссия. Пока военные предполагают, что самолёт мог экстренно сесть из-за невыхода шасси. Читайте также: В ЦВО назвали предварительную версию инцидента с Ан-12 в Екатеринбурге

13:47 В аэропортах Москвы застряли сотни людей из-за аварии в аэропорту Екатеринбурга. Вылеты в столицу Свердловской области задерживают. Читайте также: ЧП в Екатеринбурге: сотни людей застряли в аэропортах Москвы

14:07 На сайте аэропорта «Кольцово» размещено объявление о временном прекращении взлетно-посадочных операций.

14:09 «Уважаемые пассажиры! Взлетно-посадочные операции временно прекращены. В настоящее время аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — говорится на сайте аэропорта «Кольцово».

14:15 Онлайн-табло прилетов в аэропорт «Кольцово». svx. aero

14:39 Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Воздушное судно, следовавшее в Екатеринбург, было перенаправлено из-за инцидента с самолётом Ан-12 в аэропорту «Кольцово». Читайте также: Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

14:45 В тюменском аэропорту «Рощино» вылет двух рейсов в Екатеринбург задерживается на три часа Он-лайн табло аэропорта «Рощино», tjm.aero

15:04 Вылет самолета рейсом U6−261 только что снова отложили. В этот раз до 15:00. Задержка уже пять часов, и это не предел…

15:08 Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) сможет принять самолёты не раньше 17:00 по местному времени. Новое время назвали пассажирам самолёта, вынужденно севшего в Тюмени, сообщает ЕАН. Читайте подробнее: Инцидент в аэропорту Екатеринбурга: назвали время, когда откроют «Кольцово»

15:36 В Перми приземлился самолет из Москвы авиакомпании «Победа», который летел в Екатеринбург. Воздушное судно находится на стоянке. Пассажиры смогут вернуться в Екатеринбург, когда откроют аэропорт, сообщает 59.ru.

15:39 В Екатеринбурге так и не возобновили штатную работу аэропорта «Кольцово». Официальное сообщение опубликовано на сайте аэропорта. Подробности в материале: В Екатеринбурге продолжают восстанавливать работу аэропорта

15:40 «Уральские авиалинии» отменили рейс U6−261 до Екатеринбурга. Об этом: «Уральские авиалинии» отменили рейс U6−261 до Екатеринбурга

15:44 Из-за закрытия аэропорта в Екатеринбурге Пермь приняла два самолёта, которые направлялись в «Кольцово» из Москвы и Туниса, сообщают СМИ.

15:48 Самолёт Ан-12, который совершил аварийную посадку в «Кольцово» (Екатеринбург), отбуксировали с взлётно-посадочной полосы на военный аэродром, сообщают СМИ.

15:56 Пассажиры самолёта, который следовал из Туниса в Екатеринбург, но совершил вынужденную посадку в Перми, продолжат свой путь в столицу Свердловской области на автобусе, сообщает e1.ru.

16:04 Аэропорт «Кольцово». svx. aero

16:25 Пилоты военного самолёта Ан-12, который совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), достойно справились со своей задачей. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов, сообщает ТАСС. «Это ювелирное пилотирование», — сказал Севостьянов. По словам экс-командующего, лётчикам удалось не допустить возгорания, и это — непростая задача. Читайте подробнее: Эксперты похвалили действия пилотов Ан-12, экстренно севшего в Екатеринбурге

16:50 Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) убрали самолёт Ан-12, ранее совершивший экстренную посадку. Специалистам потребовалось семь часов, чтобы отбуксировать воздушное судно со взлётно-посадочной полосы. Читайте подробнее: В Екатеринбурге отбуксировали совершивший жёсткую посадку самолёт Ан-12