Екатеринбург, 10 октября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) отложили все взлёты и посадки из-за экстренной посадки самолёта. Об этом сообщает ИАZnak.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в связи с нештатной посадкой «непассажирского» самолёта временно в «Кольцово» приостановили взлётно-посадочные операции.

Сейчас в аэропорту ведут работу по возобновлению взлётов и посадок.

По информации агентства, посадка на ближайшие рейсы откладывается минимум на полтора часа.

Напомним, ранее в «Кольцово» экстренно сел самолёт Ан-12. Авиасудно принадлежит войскам Центрального военного округа, сообщают СМИ.