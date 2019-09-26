Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Адвокат заявил о провокации в деле расстрелявшего коллег полицейского
Защита старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, обвиняемого в расстреле двух коллег, в качестве одной из версий произошедшего рассматривает провокацию взятки со стороны пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Руслан Соловьёв. Защитник отметил, что у адвокатов ещё...
26 сентября 2019
Защита расстрелявшего коллег московского полицейского обжалует его арест
Защита обвиняемого в расстреле двух коллег старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова обжалует его арест. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого Руслан Соловьёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Защитник полицейского отметил, что на данный момент в деле очень много неясностей. Поэтому...
20 сентября 2019
В Москве суд арестовал прапорщика полиции, обвиняемого в расстреле коллег
Обвиняемый в расстреле двух коллег прапорщик полиции Алексей Смирнов арестован на два месяца. Соответствующее решение принял судья Пресненского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 18 ноября...
20 сентября 2019
Защита прапорщика Смирнова просит сделать процесс закрытым
Адвокаты обвиняемого в расстреле двух коллег прапорщика полиции Алексея Смирнова выступили с ходатайством вести судебный процесс в закрытом режиме. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Меру пресечения стражу порядка выбирают в Пресненском районном суде Москвы. Защита...
20 сентября 2019
Следствие просит арестовать обвиняемого в расстреле коллег полицейского
В Пресненском районном суде Москвы избирают меру пресечения прапорщику полиции Алексею Смирнову, обвиняемому в убийстве коллеги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. В начале процесса подсудимый сообщил, что проживает в Москве и работает в пятом отделе полиции на московском...
20 сентября 2019
Обвиняемого в расстреле коллег прапорщика доставили в суд
Прапорщика полиции Алексея Смирнова, обвиняемого в убийстве коллеги, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. В ближайшее время начнётся судебный процесс, где обвиняемому по статье 317 УК РФ изберут меру пресечения. Отметим, что...
20 сентября 2019
Дело прапорщика полиции, подозреваемого в расстреле коллег, поступило в суд
Материалы по делу прапорщика полиции Алексея Смирнова поступили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе суда. Сам подсудимый в суд пока не доставлен. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Смирнов подозревается в одном...
20 сентября 2019
Расстрел полицейских в метро Москвы: восстановлена картина ЧП
Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ и МВД России установили причины ЧП, произошедшего 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее старший прапорщик Алексей С., отслуживший в полиции порядка...
19 сентября 2019