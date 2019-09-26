Москва, 26 сентября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Защита старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, обвиняемого в расстреле двух коллег, в качестве одной из версий произошедшего рассматривает провокацию взятки со стороны пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Руслан Соловьёв.

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Защитник отметил, что у адвокатов ещё остаются вопросы и невыясненные аспекты относительно обстоятельств и причин произошедшего.

«Мы в принципе нашу позицию выделили — мы рассматриваем как один из вариантов, что была провокация взятки, грубо говоря, подстава, и что это была реакция Смирнова на противоправные действия самих пострадавших. Мы эту версию рассматриваем. Однозначно сказать об этом не можем, но эту версию рассматриваем», — сказал Соловьёв в ходе разговора.

Также Соловьёв прислал ИА REGNUM официальное заявление стороны защиты. В документе отмечается, что в отдельных СМИ якобы была дана неточная интерпретация произошедшего. Адвокат Смирнова призывает не делать «скоропалительных выводов» по делу.

«Дело Алексея Смирнова — это, на наш взгляд, пик результатов действия принципа провокаций, яркий и трагичный пример, но закономерный результат», — отмечено в текстовом сообщении от Соловьёва.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Смирнов 18 сентября расстрелял в московском метрополитене двух сотрудников управления собственной безопасности, которые, по имеющейся информации, уличили его в получении взятки в две тысячи рублей. По итогам конфликта один из пострадавших погиб, второй оказался в тяжелом состоянии в больнице. Пресненский районный суд Москвы 20 сентября удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 18 ноября 2019 года.