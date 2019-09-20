Москва, 20 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Обвиняемый в расстреле двух коллег прапорщик полиции Алексей Смирнов арестован на два месяца. Соответствующее решение принял судья Пресненского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 18 ноября 2019 года», — сказал судья.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Смирнов расстрелял двух коллег, которые якобы уличили его в получении взятки. Один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии находится в больнице.