Москва, 20 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Пресненском районном суде Москвы избирают меру пресечения прапорщику полиции Алексею Смирнову, обвиняемому в убийстве коллеги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В начале процесса подсудимый сообщил, что проживает в Москве и работает в пятом отделе полиции на московском метрополитене. Относительно семейного положения полицейский отметил, что является холостым. При этом мужчина до сих пор является действующим сотрудником правоохранительных органов.

Сторона обвинения попросила суд назначить Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы в качестве аргументов отметили, что подсудимому грозит вплоть до пожизненного заключения. При этом Смирнов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. Являясь действующим сотрудником полиции, сможет воздействовать на гражданских лиц и принудить их изменить ранее данные показания или иным способом воспрепятствовать расследованию уголовного дела, заявила сторона обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, Смирнов обвиняется в расстреле двух коллег, которые, по имеющейся информации, уличили стража порядка в получении взятки. Один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии находится в больнице.