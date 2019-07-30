Задержание российского танкера Neyma на Украине
МИД РФ обозначил свою позицию по аресту танкера Nika Spirit на Украине
Россия будет следить за развитием ситуации с захватом Украиной танкера Nika Spirit, но бороться за отмену ареста судна должен судовладелец, заявил 30 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM». Заместитель министра иностранных дел отметил, что главная задача в этой...
30 июля 2019
В Совфеде прогнозируют новый виток событий в связи с арестом танкера
В Совфеде прогнозируют продолжение развития событий в связи с арестом Украиной российского танкера, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля. «Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос явно поспешил, заявив, что арест российского танкера поставил точку во всём этом деле. Судя по всему, не...
30 июля 2019
Посольство России направило ноту МИД Украины из-за ситуации с танкером
Российские дипломаты направили ноту МИД Украины с просьбой разъяснить ситуацию с задержанным российским танкером Nika Spirit. Об этом сообщается 30 июля на странице российского посольства на Украине в Facebook. «Генеральное консульство России в Одессе направило в представительство МИД Украины в...
30 июля 2019
Судовладелец намерен вернуть арестованный на Украине российский танкер
Компания «Фос Шипинг Менеджмент» из Геленджика, являющаяся владельцем захваченного Службой безопасности Украины танкера Nika Spirit, намерена добиваться возвращения судна в Россию, передаёт 30 июля ТАСС. «Вопрос о возвращении танкера на родину ещё решается, представитель компании остаётся на...
30 июля 2019
Суд на Украине наложил арест на захваченный российский танкер
Суд на Украине наложил арест на российский танкер Nika Spirit, захваченный СБУ в порту Измаил. Об этом 20 июля сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook. По его словам, судом была проверена законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во...
30 июля 2019
К захвату российского танкера «Нейма» причастен Порошенко — депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что к задержанию российского танкера «Нейма» в порту Измаила может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сегодня, 26 июля, пишут «Известия». Новинский считает, что инцидент в порту Измаила мог быть спланирован сотрудниками...
26 июля 2019
Задержание российского танкера Neyma на Украине — подробности
25 июля СБУ задержала российский танкер Neyma. Киев объяснил это тем, что в ноябре 2018 года судно якобы блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе. Задержание произошло в порту Измаил (Одесская область). На танкере проведены обыски, изъяты документы. Российская сторона назвала...
26 июля 2019
Испанское СМИ: зачем украинцы захватили российский корабль?
Подразделения, подчиняющиеся Службе безопасности Украины (СБУ), произвели вчера, 25 июля, задержание танкера под российским флагом Nika Spirit, пишет испанское издание ABC. «Арест произошел в украинском порту Измаил, расположенном в Одесской области, в устье реки Дунай, на стыке границ Украины...
26 июля 2019
Украину и Россию вновь пытаются стравить — мнение
Захват российского танкера в порту Измаил является попыткой организовать горячий конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил видеоблогер Александр Мединский, когда-то воевавший в Донбассе в составе украинских боевиков, но поменявший убеждения, в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия...
26 июля 2019
Депутат Госдумы от КПРФ предложил закрыть Керченский пролив для Украины
В ответ на арест российского танкера в порту Измаил РФ нужно запретить судоходство украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «На этот акт мы должны реагировать. Нам не...
26 июля 2019
В Совфеде прокомментировали реакцию США на захват российского танкера
США занимаются подстрекательством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, таким образом член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал реакцию США на захват Украиной российского танкера. «США занимаются своим обычным делом — подстрекательством», — сказал Клинцевич. Для Украины было бы во всех...
26 июля 2019
Вашингтон положительно оценил освобождение Украиной российских моряков
Посольство США в Киеве прокомментировало действия Украины в ситуации с задержанием СБУ российского танкера в порту Измаил и последующим освобождением экипажа судна. В дипмиссии считают, что такое поведение говорит о стремлении украинской власти полностью соблюдать международное право. Читайте...
26 июля 2019
Дальнейшая судьба задержанного СБУ российского танкера пока не известна
Никакой новой информации по задержанному в порту Измаил российскому танкеру Neyma от украинской стороны не поступало. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе посольства РФ на Украине. Читайте также: Весь экипаж задержанного СБУ судна Neyma вернулся в Россию «Нет никаких документов, никакой важной...
26 июля 2019
Механик задержанного на Украине российского судна рассказал о действиях СБУ
Действия сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время задержания российского танкера Neyma были корректными, они не грубили и не применяли силу. Об этом рассказал старший механик судна Сергей Карпов после прилета в Москву. По его словам, во время обысков силовики разговаривали на русском...
26 июля 2019
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских...
26 июля 2019
Весь экипаж задержанного СБУ судна Neyma вернулся в Россию
Пассажирский самолёт из Кишинёва с российскими моряками на борту, которые были накануне, 25 июля, задержаны на Украине, приземлился в аэропорту «Домодедово». Читайте также: В МИД РФ предостерегли Киев о последствиях задержания российского танкера Экипаж российского танкера Neyma прилетел в Москву...
26 июля 2019
Киеву стоит ждать от России «сугубо военного ответа» – украинский генерал
К военному ответу со стороны России стоит приготовиться украинским властям после задержания СБУ российского танкера Nika Spirit, заявил бывший замглавы СБУ, генерал Александр Скипальский, сообщает «Обозреватель». Комментируя задержание танкера, Скипальский сказал, что теперь Киеву стоит ожидать...
26 июля 2019
Члены экипажа задержанного Украиной танкера прибыли в аэропорт Кишинёва
Члены экипажа российского танкера Neyma, захваченного Службой безопасности Украины в порту Измаил, прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда в ближайшее время вылетят в Москву. По информации РИА Новости, в настоящее время моряки проходят регистрацию на рейс, вылет борта запланирован на 01:30 по...
25 июля 2019
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины. Об этом заявил на брифинге 25 июля официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак. Он напомнил, что в ООН ранее уже выражали обеспокоенность инцидентом с...
25 июля 2019
Москалькова рассказала, где находятся моряки с танкера Nеyma
Моряки, которые находились на задержанном СБУ российском танкере Nеyma, сейчас находятся в Молдавии, написала 25 июля российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Instagram. Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер Nеyma в порту Измаил. На танкере находились десять моряков. Украинские власти...
25 июля 2019