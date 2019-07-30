Москва, 30 июля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В Совфеде прогнозируют продолжение развития событий в связи с арестом Украиной российского танкера, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

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«Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос явно поспешил, заявив, что арест российского танкера поставил точку во всём этом деле. Судя по всему, не очень силен он в политической грамматике. Продолжение незамедлительно последует, и Киев вряд ли останется доволен ответом российской стороны», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что у Киева была возможность как-то снять напряжение, вернув России танкер и принеся официальные извинения, однако Украина так не стала действовать.

«Не знаю, как будут складываться дальше российско-украинские отношения при Владимире Зеленском. Но начало очень и очень плохое», — сказал Клинцевич.

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.