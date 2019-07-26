Москва, 26 июля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт из Кишинёва с российскими моряками на борту, которые были накануне, 25 июля, задержаны на Украине, приземлился в аэропорту «Домодедово».

Аэропорт «Домодедово»

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Экипаж российского танкера Neyma прилетел в Москву из столицы Молдавии Кишинёва. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, самолёт приземлился сегодня, 26 июля, в 4:09 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в порту Измаил Одесской области Украины СБУ задержала российский танкер Neyma, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Следователи СБУ провели на борту судна обыски, изъяли документацию, записи радиопереговоров и бортовые журналы, а также допросили команду.

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Позднее члены экипажа было освобождены и к вечеру того же дня прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда ближайшим рейсом вылетели в Москву. При этом танкер до сих пор остаётся на территории Украины.