Киев, 26 июля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что к задержанию российского танкера «Нейма» в порту Измаила может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сегодня, 26 июля, пишут «Известия».

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Новинский считает, что инцидент в порту Измаила мог быть спланирован сотрудниками Службы безопасности Украины, оставшимися со времен Порошенко.

Депутат отметил, что назначенный президентом Владимиром Зеленским временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов пока не обладает широтой полномочий в ведомстве. Полностью контролировать работу СБУ Баканов сможет только после того, как Рада проголосует за его кандидатуру.

Причастность Порошенко к инциденту с танкером объясняется его желанием во что бы то ни стало помешать любому, даже очень слабому сближению Киева с Москвой, которое, как некоторым кажется, наметилось после прихода Зеленского к власти.

Новинский подчеркнул, что после телефонного разговора Зеленского с президентом России Владимиром Путиным появилась небольшая надежда на некоторое сближение. Но инцидент с танкером ставит эту надежду под угрозу, а также может расстроить наметившиеся договорённости по обмену заключенными.