Трагедия на реке в Туве
Жители села в Туве, где погибли 10 человек, своими руками построили мост
Жители села Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы, рядом с которым произошла трагедия с гибелью десяти человек, своими руками возвели мост. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства. Глава региона Шолбан Кара-оол посетил село, чтобы встретиться с родственниками погибших...
30 июля 2019
Глава Тувы о двух страшных авариях в республике: нет культуры вождения
Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал две резонансные аварии 12 и 18 июля, унёсшие жизни 17 человек, десять из которых — дети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава считает, что всему обществу нужно переосмыслить случившееся. «Всплеск покупок транспортных...
23 июля 2019
Паводок отрезал село в Туве от остальной территории республики
Жители села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы оказались отрезаны от остальной территории республики из-за размыва дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Тувы, спасатели с помощью плавсредств организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населённый пункт...
15 июля 2019
В Туве на празднике Наадым почтили память погибших на реке Шуй
Очередное празднование Наадыма в Туве было омрачено трагедией, в которой погибли десять человек, в том числе семеро детей. На торжественной встрече с чабанами в рамках праздника глава республики Шолбан Кара-оол объявил минуту молчания в память о погибших. «Но мы буддисты, поэтому у нас есть вера в...
15 июля 2019
Трагедия на реке в Туве: все новости
В Туве 12 июля при попытке пересечь реку Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. По предварительным данным, в нём находились две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших из села Тээли на источник в Дустуг-Хем. Их тела были найдены внутри машины с признаками утопления. Вместе с тем МВД по Туве...
13 июля 2019
Найдено тело женщины, считавшейся пропавшей без вести при аварии в Туве
Тело десятой жертвы аварии на реке Шуй найдено в Туве. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону. Тело женщины было обнаружено около 17 часов по местному времени в водах реки Шуй в ходе поисковых работ. Ранее женщина считалась пропавшей без...
13 июля 2019
В Туву приходят телеграммы с соболезнованиями из-за трагедии
Соболезнования в связи с трагедией в Туве выразили полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, глава Дагестана Владимир Васильев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Фото правительственных телеграмм выложил на своей странице в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Примите мои...
13 июля 2019
В Туве прогнозируют повышение уровня воды
В Туве продолжатся дожди и прогнозируется повышение уровня воды в реках. Об этом сообщили ИА REGNUM в МЧС республики. «С 13 по 15 июля, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продолжатся сильные дожди, в связи, с чем прогнозируется подъем уровня воды в...
13 июля 2019
Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек
Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России по Туве. По данным следствия, во время пересечения...
13 июля 2019
Тела погибших на реке Шуй в Туве доставлены в Ак-Довурак
В Туве продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП на реке Шуй, в котором погибли семь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР по Туве. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного...
12 июля 2019
Трагедия в Туве: спасатели ищут без вести пропавшую женщину
Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС республики прибыли к месту происшествия в Бай-Тайгинском районе, где при переезде через реку перевернулся автомобиль УАЗ с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Туве. «Начаты поисковые работы пропавшего...
12 июля 2019
В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй
В Туве в связи с гибелью на реке Шуй девятерых жителей региона, в том числе семерых детей, объявлен траур. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. «В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей...
12 июля 2019
Пропавшая без вести в трагедии в Туве — женщина
В страшной трагедии в Туве, унесшей жизни девяти человек, одна женщина пропала без вести. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики. В салоне автомашины, опрокинувшейся при попытке пересечения реки Шуй, находились 12 человек. Двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства...
12 июля 2019
«В машине находилось 14 человек»: глава Тувы о трагедии на реке
Глава Тувы Шолбан Кара-оол разместил на своей странице в соцсети ещё один пост, посвящённый трагедии на реке Шуй. «Земляки, сообщаю Вам об обстоятельствах трагедии в местечке Одуруг (село Шуй) Бай-Тайгинского района. На этот час девять тел извлечены из автомобиля УАЗ-469. Это двое взрослых и семеро...
12 июля 2019
Самой младшей было два года — подробности о жертвах трагедии в Туве
Стали известны подробности о жертвах аварии в Туве, в результате которой погибли девять человек и один считается пропавшим без вести. «Известны имена 4 взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года...
12 июля 2019
По следам трагедии: МЧС сообщило о росте уровня воды на малых реках Тувы
В связи с выпадением обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках западных районов Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В целях предупреждения несчастных случаев...
12 июля 2019
Пассажиров в перевернувшемся «уазике» в Туве было больше
В министерстве внутренних дел Тувы уточнили данные о числе пассажиров автомобиля УАЗ, который перевернулся, пытаясь пересечь реку Шуй. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в салоне машины находилось двенадцать человек, а не десять, как сообщалось ранее. При этом есть расхождения о числе...
12 июля 2019
За день до трагедии в Туве власти обсуждали безопасность людей на реках
В правительстве Тувы 11 июля прошло внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, чиновники обсудили в том числе принятие мер по обеспечению безопасности людей на водах республики. Это произошло накануне...
12 июля 2019
После страшной трагедии власти Тувы призвали к бдительности на реках
Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей республики быть бдительными на реках после трагедии с гибелью десяти человек на реке Шуй. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке». "Из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой. Помните...
12 июля 2019
В Туве возбудили дело после гибели десяти человек на реке
В Туве следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 10 человек, сообщает 12 июля пресс-служба регионального главного следственного управления СКР. По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля в местечке Одуруг Бай-Тайгинского...
12 июля 2019