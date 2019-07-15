Улан-Удэ, 15 июля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Жители села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы оказались отрезаны от остальной территории республики из-за размыва дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Тувы, спасатели с помощью плавсредств организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населённый пункт.

Главное управление МЧС по Республике Тува 17.mchs.gov.ru Спасатели организовали перевозку жителей села Хондергей

«Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тува ведёт работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы, освобождено от воды 73 придомовых территорий, в том числе 29 подвальных помещений жилых домов», — сообщили в управлении.

Администрация села привела в готовность семь пунктов временного размещения, организовала доставку питьевой воды, продуктов питания, ведётся информирование населения. Министерство здравоохранения республики, в свою очередь, усилило фельдшерско-акушерский пункт села бригадой врачей, доставило запасы лекарственных средств, провело анализ инфекционной заболеваемости населения. Больных, как отмечается, нет.

По информации Роспотребнадзора, взяты пробы воды и почвы на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели, пробы находятся на исследовании. Всего в районе чрезвычайной ситуации работает группировка в количестве 114 человек, 42 единицы техники.

Напомним, 12 июля в результате обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Улуг-Хондергей и подтопило 77 придомовых территорий — дворов села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы. Также был затруднён проезд к поселку на подъездной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бай-Тайгинском районе республики 12 июля произошла трагедия, унёсшая жизни десяти человек. По предварительной версии следствия, во время пересечения реки внедорожник УАЗ, в котором ехали 12 человек — пятеро взрослых и семь детей, остановился из-за вышедшего из строя двигателя. Машину начало сносить течением, а затем перевернуло. Машина быстро заполнилась водой, из-за чего девять человек, в том числе все семь детей, так и не смогли выбраться из неё. Тело десятой жертвы — женщины — было найдено позже в русле реки. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву.

Следователи возбудили уголовное дело, которое взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Читайте также:

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

Трагедия на реке в Туве: все новости