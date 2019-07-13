Трагедия на реке в Туве: все новости

В Туве 12 июля при попытке пересечь реку Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. По предварительным данным, в нём находились две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших из села Тээли на источник в Дустуг-Хем. Их тела были найдены внутри машины с признаками утопления. Вместе с тем МВД по Туве сообщило, что в салоне находились 12 человек — двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СКР. Анна Рыжкова ИА REGNUM Река 13:17 12.07.2019 В Главном управлении МЧС России по Туве после трагедии на реке организовали работу оперативного штаба. Подробности: Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку 13:23 12.07.2019 Трагедия произошла утром 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы. Глава республики Шолбан Кара-оол дал комментарий в соцсетях. Полный текст: «Земляки, к большому сожалению, сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно четверо взрослых и шестеро ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя». 13:23 12.07.2019 Читайте также: Подробности гибели 10 человек на реке раскрыл глава Тувы 13:26 12.07.2019 По данным регионального МВД, смертельная авария произошла 12 июля около девяти часов утра по местному времени. О ДТП в полицию сообщил местный житель. По его словам, автомашина марки «УАЗ» опрокинулась на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечь реку Шуй вброд. Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте ДТП десяти тел погибших. По предварительным данным, все они утонули. Среди жертв аварии — шестеро несовершеннолетних. 13:26 12.07.2019 Читайте также: В Туве опрокинулся УАЗ: погибли шестеро детей 13:28 12.07.2019 Комментарий о трагедии на странице главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте». Источник: скриншот со страницы Шолбана Кара-оола, Vk.com 13:35 12.07.2019 По данным районной администрации, Бай-Тайгинский кожуун (район) находится на западе Тувы. Граничит на севере с Хакасией, на западе — с Республикой Алтай, на юге — с Монгун-Тайгинским кожууном, на востоке — с Барун-Хемчикским кожууном. Кожуун находится на территории горного массива Бай-Тайга, откуда и получил своё название. [[[quote-0]]]

13:46 12.07.2019 Тела всех десятерых погибших при попытке пересечь реку Шуй обнаружены. «12 июля 2019 года в 08 ч. 55 мин. в дежурную часть ОП № 1 с. Тээли Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ», — сообщили в республиканском главке МВД. Читайте также: Обнаружены тела всех десятерых погибших в Туве

13:49 12.07.2019 В отдалённый Бай-Тайгинский район Тувы, где произошла трагедии, поехали спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Фото с сайта 17.mchs.gov.ru

13:56 12.07.2019 По факту аварии, повлекшей смерть десяти человек в Туве, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщилив пресс-службе Следственного комитета России. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»). Подробности: По факту гибели десяти человек в Туве возбудили уголовное дело

14:01 12.07.2019 «Также сообщаю, что направляем в Бай-Тайгу вертолет со спасателями и психологами и моим заместителем Чудаан-оолом А. М. Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой, по предварительным данным, погибли 10 человек. Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Во всяком случае, земляки, прошу еще раз быть бдительными на реках, из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой. Помните, пожалуйста, что это может привести к непоправимой ситуации», — пишет глава Тувы Шолбан Кара-оол в соцсети. Подробнее: После страшной трагедии власти Тувы призвали к бдительности на реках

14:06 12.07.2019 Источник: скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола, Vk.com

14:13 12.07.2019 Согласно прогнозу возможных ЧС, опубликованному на сайте ГУ МЧС по Туве 11 июля, 12 июля (в день трагедии — прим. иа) в течение суток местами по республике прогнозировались сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, возможность града. А вот выдержка из прогноза об обстановке на дорогах: «Возможны случаи возникновения ДТП, связанные с нарушением ПДД и вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также неблагоприятных метеорологических явлений в виде осадков, тумана». О гидрологической обстановке: «Гидрологическая обстановка стабильная. В связи с обильными осадками возможно подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов от разлива малых рек. Возможен размыв подъездов к паромным переправам, дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах. Высок риск происшествий на акваториях республики, связанных с несоблюдением мер безопасности при отдыхе на берегу, ловле рыбы. Территориями с высоким риском являются город Кызыл, Тоджинский, Кызылский, Каа-Хемский, Улуг-Хемский, Тандынский и Дзун-Хемчикский районы».

14:15 12.07.2019 По иронии судьбы, власти Тувы за день до трагедии обсуждали безопасность людей на реках. 11 июля в правительстве республики прошло внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания руководителям ведомств было поручено принять меры по недопущению несчастных случаев на воде путём усиленной профилактической и пропагандисткой работы, а также проведения рейдов и патрулей вблизи водоёмов в выходные и праздничные дни до окончания всего купального сезона. Об этом: За день до трагедии в Туве власти обсуждали безопасность людей на реках

14:21 12.07.2019 В 16:42 по местному времени в ГУ МЧС по Туве сообщили, что к месту происшествия в Бай-Тайгинском районе вылетел вертолёт МИ-8 «Тува-Авиа» со спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда, службы ГО и ЧС республики, врачами и следователями. На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части №5 по охране Бай-Тайгинского района в количестве семи человек и одной единица техники. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Туве

14:26 12.07.2019 В министерстве внутренних дел Тувы уточнили данные о числе пассажиров автомобиля УАЗ, который перевернулся, пытаясь пересечь реку Шуй. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в салоне машины находилось двенадцать человек, а не десять, как сообщалось ранее. При этом есть расхождения о числе погибших детей. Если в МВД подтверждают гибель шести несовершеннолетних, то в СКР сообщают о семерых. При этом число жертв сократилось на одного человека, который пока числится пропавшим без вести. Подробности в материале: Пассажиров в перевернувшемся «уазике» в Туве было больше

15:03 12.07.2019 В связи с выпадением обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках западных районов Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В целях предупреждения несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Республике Тыва просит граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, в том числе вброд по водным объектам», — говорится в сообщении ведомства. Добавим, трагедия с гибелью людей произошла в Бай-Тайгинском кожууне (районе), который как раз находится на западе Тувы. Читайте подробнее: По следам трагедии: МЧС сообщило о росте уровня воды на малых реках Тувы

15:05 12.07.2019 Стали известны подробности о жертвах аварии в Туве, в результате которой погибли девять человек и один считается пропавшим без вести. Самой младшей из жертв трагедии было два года. «Известны имена 4 взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года рождения. Дети 2012, 2011, 2015, 2017, 2011, а также девушка 1993 года рождения», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Читайте подробнее: Самой младшей было два года — подробности о жертвах трагедии в Туве

15:16 12.07.2019 МВД Тувы проинформировало, что в салоне автомашины, опрокинувшейся при попытке пересечения реки Шуй, находились 12 человек, а не десять, как сообщалось ранее. Фото с места трагедии в Туве предоставлено пресс-службой республиканского главка МВД

15:44 12.07.2019 Работа правоохранительных органов на месте трагедии в Туве. Фото предоставлено пресс-службой республиканского главка МВД

16:10 12.07.2019 Глава Тувы Шолбан Кара-оол разместил на своей странице в соцсети ещё один пост, посвящённый трагедии на реке Шуй. «Земляки, сообщаю Вам об обстоятельствах трагедии в местечке Одуруг (село Шуй) Бай-Тайгинского района. На этот час девять тел извлечены из автомобиля УАЗ-469. Это двое взрослых и семеро детей. Продолжается поиск ещё одной женщины. В машине находилось 14 человек, также они везли с собой четыре живых баранов. Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда автомашина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки. Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился вверху по течению всего в 10 километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег. Но сейчас об этом говорить поздно. Огромное горе для всей республики», — подчеркнул Кара-оол. Об этом: «В машине находилось 14 человек»: глава Тувы о трагедии на реке

16:13 12.07.2019 Пропавшей без вести в трагедии на реке Шуй в Туве оказалась женщина. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики. «На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела 9 погибших, семеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски», — сообщили в ведомстве. Об этом: Пропавшая без вести в трагедии в Туве — женщина

16:17 12.07.2019 Ещё один пост главы Тувы в соцсети, посвящённый трагедии на реке Шуй. Оказывается, изначально в машине ехали 14 человек, двоих высадили перед въездом в реку. Источник: скриншот со страницы главы Тувы в соцсети «ВКонтакте»

16:31 12.07.2019 В Туве в связи с гибелью на реке Шуй девятерых жителей региона, в том числе семерых детей, объявлен траур. Об этом: В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

16:36 12.07.2019 Тува скорбит по погибшим на реке Шуй. Источник: скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»

16:48 12.07.2019 Напомним, ход расследования уголовного дела по факту трагедии в Туве взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

16:48 12.07.2019 Спасатели ведут поиски в Бай-Тайгинском районе Тувы

16:59 12.07.2019 Приспущенные флаги в Туве в связи с трауром по погибшим на реке Шуй. Скриншот со страницы главы Тувы в соцсети «ВКонтакте»

17:24 12.07.2019 Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС республики прибыли к месту происшествия в Бай-Тайгинском районе, где при переезде через реку перевернулся автомобиль УАЗ с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Туве. «Начаты поисковые работы пропавшего человека, которого унесло течением. Кроме этого, оперативной группой пожарно-спасательной части №5 по охране Бай-Тайгинского района были деблокированы тела из перевернутой автомашины в реке Шуй», — говорится в сообщении ведомства. Об этом: Трагедия в Туве: спасатели ищут без вести пропавшую женщину

17:40 12.07.2019 Тела девяти погибших в трагедии на реке Шуй доставлены в город Ак-Довурак, следователи совместно с судмедэкспертами приступили к осмотру тел. Читайте подробнее: Тела погибших на реке Шуй в Туве доставлены в Ак-Довурак

20:04 12.07.2019 В Туве 13 июля должны были состояться торжественные собрания в честь передовиков-животноводов. Однако праздничные мероприятия отменяются в связи с тем, что 12−13 июля в республике — дни траура по погибшим на реке Шуй. Перенос праздника — абсолютно верное решение, пишут пользователи соцсетей.

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08:40 13.07.2019 Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шуюй в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей. Об этом: Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

09:13 13.07.2019 МЧС по Туве предупредило о продолжающихся дождях. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды в реках. Возможно превышение критических отметок. И, как показала трагедия с гибелью семерых детей, реки могут представлять реальную опасность, если не соблюдать необходимые меры безопасности.

09:20 13.07.2019 В Туве продолжатся дожди и прогнозируется повышение уровня воды в реках. «С 13 по 15 июля, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продолжатся сильные дожди, в связи, с чем прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок», — сообщили в МЧС республики. В ведомстве попросили граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, не переезжать вброд реки. Читайте также: В Туве прогнозируют повышение уровня воды

11:10 13.07.2019 Вместе с Тувой по погибшим на реке Шуй скорбит вся страна. Глава республики Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети фото телеграмм со словам скорби. Скриншот со страницы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»

15:30 13.07.2019 Правительственные телеграммы с соболезнования в связи с трагедией в Туве отправили полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, глава Дагестана Владимир Васильев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Республике Тува. Тяжесть случившегося усугубляется тем, что погибли дети. Это невосполнимая потеря», — написал в телеграмме полпред. Подробности в материале: В Туву приходят телеграммы с соболезнованиями из-за трагедии