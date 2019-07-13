В Туве 12 июля при попытке пересечь реку Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. По предварительным данным, в нём находились две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших из села Тээли на источник в Дустуг-Хем. Их тела были найдены внутри машины с признаками утопления. Вместе с тем МВД по Туве сообщило, что в салоне находились 12 человек — двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM
Река
13:17 12.07.2019

В Главном управлении МЧС России по Туве после трагедии на реке организовали работу оперативного штаба.

Подробности: Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку

13:23 12.07.2019

Трагедия произошла утром 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы. Глава республики Шолбан Кара-оол дал комментарий в соцсетях. Полный текст:

«Земляки, к большому сожалению, сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно четверо взрослых и шестеро ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя».

13:26 12.07.2019

По данным регионального МВД, смертельная авария произошла 12 июля около девяти часов утра по местному времени. О ДТП в полицию сообщил местный житель. По его словам, автомашина марки «УАЗ» опрокинулась на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечь реку Шуй вброд.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте ДТП десяти тел погибших. По предварительным данным, все они утонули. Среди жертв аварии — шестеро несовершеннолетних.

13:28 12.07.2019

Комментарий о трагедии на странице главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте».

Источник: скриншот со страницы Шолбана Кара-оола, Vk.com

13:35 12.07.2019

По данным районной администрации, Бай-Тайгинский кожуун (район) находится на западе Тувы. Граничит на севере с Хакасией, на западе — с Республикой Алтай, на юге — с Монгун-Тайгинским кожууном, на востоке — с Барун-Хемчикским кожууном. Кожуун находится на территории горного массива Бай-Тайга, откуда и получил своё название.

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