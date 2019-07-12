Кызыл, 12 июля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол разместил на своей странице в соцсети ещё один пост, посвящённый трагедии на реке Шуй.

Kremlin.ru Шолбан Кара-оол

«Земляки, сообщаю Вам об обстоятельствах трагедии в местечке Одуруг (село Шуй) Бай-Тайгинского района. На этот час девять тел извлечены из автомобиля УАЗ-469. Это двое взрослых и семеро детей. Продолжается поиск ещё одной женщины. В машине находилось 14 человек, также они везли с собой четыре живых барана. Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда автомашина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки. Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился вверху по течению всего в 10 километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег. Но сейчас об этом говорить поздно. Огромное горе для всей республики», — подчеркнул Кара-оол.

Глава республики распорядился, чтобы расходы по организации похорон обеспечило правительство Тувы.

«Нужно помочь справиться родственникам с таким страшным испытанием с помощью профессиональных психологов. Скорбит вся Тува», — пишет Кара-оол.

В своём посте он также приводит имена погибших: Олча Хомушку (42 года, мать); Алаш Хомушку (5 класс, сын); Кудерек Хомушку (4 года, сын); Сайзана Салчак (36 лет, мать, без вести пропавшая); Угулза Салчак (10 лет дочь); Урана Салчак (9 лет, дочь); Роза Салчак (4 года, дочь); Чайзат Салчак (2 года, дочь); Ай-Кыс Ооржак (4 года, мать жива); Орлан Алдай (40 лет).

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 12 июля в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Тувы. Ранее сообщалось о десяти погибших, затем данные уточнили: девять погибших и одна пропавшая без вести. Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР.

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