Катастрофа Ан-24 в Бурятии
МАК составил рекомендации для пилотов Ан-24 после авиакатастрофы в Бурятии
Международный авиационный комитет в промежуточном отчёте по итогам расследования происшествия с Ан-24 в Бурятии выпустил рекомендации. Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стал отказ левого двигателя. В конце отчёта предлагаются оперативные рекомендации. В частности, на самолётах типа...
31 июля 2019
Стали известны суммы выплат пострадавшим в авиакатастрофе в Бурятии
Документы на получение единовременной выплаты пока представили пять человек В Бурятии начнутся выплаты пострадавшим и родным погибших в катастрофе Ан-24 в Нижнеангарске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, из резервного фонда Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и...
3 июля 2019
Катастрофа Ан-24, противостояние эвенков и нефритчиков: главное в Бурятии
Минувшая неделя в Бурятии, с 22 по 28 июня, выдалась богатой на резонансные события. О главных из них — в обзоре ИА REGNUM. Главное о катастрофе Ан-24 Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершал обычный рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск утром 27 июня...
28 июня 2019
«Ангара» попросит наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24
Авиакомпания «Ангара» намерена обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой наградить экипаж разбившегося в Бурятии самолета Ан-24, бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова, за спасение пассажиров, сообщает 28 июня пресс-служба компании. «Руководство авиакомпании...
28 июня 2019
Экипаж разбившегося Ан-24 был застрахован на 2 млн рублей каждый
Экипаж потерпевшего крушение в аэропорту Нижнеангарска Ан-24 был застрахован от несчастных случаев на страховую сумму в размере 2,025 млн руб. каждый. Как сообщили ИА REGNUM в страховой компании «СОГАЗ», выплаты родственники погибших получат после признания происшествия страховым случаем. Также...
27 июня 2019
Четверо пострадавших при катастрофе Ан-24 эвакуированы в Улан-Удэ
Четверо пострадавших при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска эвакуированы в столицу Бурятии вертолетом санитарной авиации. Двое подростков и двое взрослых продолжат лечение в республиканской и детской республиканской больницах города, сообщил на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь...
27 июня 2019
Глава Приангарья выразил соболезнования по поводу смерти лётчиков в Бурятии
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким командира воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Ангара» Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова, погибших сегодня, 27 июня, при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска...
27 июня 2019
Члены НАТО укрепят оборону, США волнуют беспорядки в Грузии: Радио REGNUM
Членов НАТО призвали увеличить военные расходы; США отреагировали на события в Грузии; Болгария назвала срок достройки участка «Турецкого потока»; Авиакатастрофа в Бурятии: есть погибшие; В одном из городов Татарии критический дефицит воды. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск...
27 июня 2019
Семьям погибших в катастрофе Ан-24 в Бурятии выплатят компенсации
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение выплатить семьям пилота Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова по 500 тыс. рублей компенсации. Оба погибли сегодня, 27 июня, в катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Деньги будут выделены из республиканского резервного фонда по ликвидации...
27 июня 2019
Двигатель разбившегося в Бурятии Ан-24 отказал ещё в воздухе
Экипаж самолета Ан-24, разбившегося в аэропорту Нижнеангарска, доложил об отказе левого двигателя во время снижения для захода на посадку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росавиации, это произошло на удалении 30 км от аэропорта. «Аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную...
27 июня 2019
В Бурятии пилотов потерпевшего крушение Ан-24 назвали героями
Пилоты самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, совершили подвиг. Об этом заявил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, отметив, что экипаж воздушного судна спас пассажиров. «Сегодня утром пассажирский самолёт АН-24, на борту которого находились 47...
27 июня 2019
Катастрофа Ан-24: экипаж передал сигнал бедствия за 30 км от аэропорта
Экипаж самолёта Ан-24, который сегодня, 27 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, передал сигнал бедствия за 30 км от воздушной гавани, сообщает пресс-служба Росавиации. «По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на...
27 июня 2019
В Бурятии открыта горячая линия после катастрофы Ан-24
Пассажирам самолёта Ан-24, который сегодня, 27 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, речь идёт о восстановлении документов и материальной компенсации за утраченные во время авиакатастрофы ценности. Читайте также...
27 июня 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе Ан-24 в Бурятии
Состояние пострадавших в катастрофе самолета Ан-24 в Нижнеангарске на севере Бурятии не вызывает опасения медиков. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Всего за медицинской помощью обратился 31 пассажир самолета и два члена экипажа. Из них госпитализировали четырёх с...
27 июня 2019
Катастрофа Ан-24: из Улан-Удэ в Нижнеангарск вылетел вертолёт санавиации
Из столицы Бурятии — города Улан-Удэ — в Нижнеангарск, где произошла катастрофа самолета Ан-24, вылетел вертолет санитарной авиации. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев. По уточненной информации, за медицинской помощью обратился уже 31...
27 июня 2019
Катастрофой Ан-24 в Бурятии займутся криминалисты центрального аппарата СКР
Уголовное дело по факту авиакатастрофы в Бурятии передали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это было сделано для наиболее полного, объективного и оперативного расследования по поручению председателя СКР. «Кроме того, главой...
27 июня 2019
Пассажиры Ан-24 сняли аварийную посадку на видео
Жёсткую посадку Ан-24 в Северобайкальском районе Бурятии, в результате которой погибли два члена экипажа, сняли на видео пассажиры самолета. Запись опубликована в социальной сети «ВКонтакте». Ролик длится минуту. В иллюминатор видны населенный пункт и взлетное поле, затем заметно, как самолет...
27 июня 2019
Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Бурятии
Стали известны имена погибших членов экипажа при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. Как сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке», погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью, напомним...
27 июня 2019
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолёта Ан-24
В Бурятии по факту катастрофы самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об...
27 июня 2019
В Бурятии локализовали пожар на Ан-24
Пожар на борту пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Северобайкальском районе Бурятии, локализован. Об этом сообщает 27 июня пресс-центр регионального управления МЧС России. В аэропорту поселка Нижнеангарск продолжают работать пожарные, медики и правоохранители — всего 52...
27 июня 2019