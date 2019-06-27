Посёлок городского типа Нижнеангарск, Бурятия, 27 июня, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Пожар на борту пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Северобайкальском районе Бурятии, локализован. Об этом сообщает 27 июня пресс-центр регионального управления МЧС России.

Hans Огонь

В аэропорту поселка Нижнеангарск продолжают работать пожарные, медики и правоохранители — всего 52 человека. Привлечено 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июня Ан-24, садившийся в Нижнеангарске, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении самолет развернуло и отнесло на очистные сооружения, после чего на борту возник пожар.

В самолете находились 46 человек, включая четверых членов экипажа. Два человека погибли, семерых пострадавших госпитализировали.

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