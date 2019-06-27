Улан-Удэ, 27 июня, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Пассажирам самолёта Ан-24, который сегодня, 27 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, речь идёт о восстановлении документов и материальной компенсации за утраченные во время авиакатастрофы ценности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Горячая линия

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«Открыта горячая линия по Северобайкальскому району по приёму обращений по восстановлению документов и при необходимости оказания материальной помощи на восстановление ценных вещей из багажа. Это номер ЕДДС Северо-Байкальского района — 8 (30 130) 47−72−3», — приводит ТАСС слова начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Северо-Байкальского района Андрея Печкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом ИК-200 по маршруту «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск», после отказа двигателя совершил посадку в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений, после чего самолёт загорелся.

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На борту находилось 47 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли командир экипажа и бортмеханик, 14 человек были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Всего за помощью к медикам обратились 33 человека. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование поручено следователям Главного следственного управления Следственного комитета РФ.