Члены НАТО укрепят оборону, США волнуют беспорядки в Грузии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Членов НАТО призвали увеличить военные расходы;
- США отреагировали на события в Грузии;
- Болгария назвала срок достройки участка «Турецкого потока»;
- Авиакатастрофа в Бурятии: есть погибшие;
- В одном из городов Татарии критический дефицит воды.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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