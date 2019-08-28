Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
В Ханты-Мансийске несостоявшийся угонщик «Боинга» признан невменяемым
Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынес решение о принудительном лечении несостоявшегося угонщика самолёта, который совершал рейс из Сургута в Москву. 42-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры признан невменяемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском...
28 августа 2019
Ущерб от угона самолёта «Аэрофлота» составил миллионы рублей
Попытка угона самолёта «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву в январе 2019 года, нанесла ущерб авиакомпании в 2,1 млн рублей и $4,8 тысяч. Об этом заявил руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска на судебном разбирательстве инцидента 18 июля. В угоне обвиняется...
18 июля 2019
Дело об угоне самолёта Сургут — Москва рассмотрят 18 июля
В Югре дело об угоне самолёта Сургут — Москва начнут рассматривать 18 июля. Такое решение на заседании 11 июля принял окружной суд. Перед судом предстанет житель Угута, который обвиняется в попытке угона самолёта «Аэрофлота» Сургут — Москва. 11 июля суд продлил ему меру пресечения в виде заключения...
12 июля 2019
Предполагаемый угонщик самолёта Сургут — Москва был трезв
Обвиняемый в попытке угона самолёта Сургут — Москва Павел Ш. был трезв. Таковы результаты судебной экспертизы, заявила журналистам представитель Коллегии адвокатов Югры Анастасия Калинина. По её словам, в крови гражданина не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя. 11 июля окружной суд Югры продлил...
12 июля 2019
«Угонщик» самолёта «Аэрофлота» отправлен в психиатрическую больницу
Жителя Югры, которого обвиняют в попытке угона самолета компании «Аэрофлот» оставили под стражей с переводом в психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте. Арест продлён до 21 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019...
16 мая 2019
Угон самолёта, рейдерский захват и космические цены: январь в Югре
Скандалы не покидают Югру. В январе 2019 года их разразилось несколько. Часть из них связана с унификацией местных нормативных документов с федеральным законодательством, как это произошло в Сургуте с платой за проезд или по всему региону со школьным питанием, другие — с борьбой местных элит, как...
5 февраля 2019
Тёзка «угонщика» самолёта Сургут — Москва подаст в суд на телеканалы
Тёзка «угонщика» самолёта, следовавшего 22 января 2019 года рейсом Сургут — Москва, подготовил исковое заявление сразу против нескольких федеральных телеканалов. В день, когда произошёл инцидент с воздушным судном, СМИ распространили его фотографию из социальных сетей, выдав за захватчика...
31 января 2019
Обвиняемого в угоне самолёта Сургут — Москва оставили под стражей
Обвиняемому в угоне самолёта рейса Сургут — Москва не удалось выйти на свободу. Суд ХМАО отклонил апелляцию его адвоката на заключение подзащитного под стражу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об отклонении жалобы на арест сообщил местным СМИ адвокат обвиняемого в угоне. Как ранее сообщало ИА...
30 января 2019
Арест угонщика самолёта Сургут — Москва обжалуют в суде
В окружной суд ХМАО-Югры поступила апелляционная жалоба от адвоката угонщика самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва 22 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в суде ХМАО на 30 января 2019 года в 14:30 по...
28 января 2019
«Театр абсурда»: пассажир рейса Сургут — Москва об угоне самолёта
Пассажиры рейса Сургут — Москва так и не поняли, что происходило на борту 22 января 2019 года. Бывший работник сургутской прокуратуры Николай К. был очевидцем угона и пассажиром злополучного самолёта, а также освобожденным заложником. О своих впечатлениях он рассказал порталу «СИА-Пресс». "То ли...
25 января 2019
В аэропорту Сургута рассказали о поведении угонщика самолёта перед вылетом
Угонщику самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва, назначена психиатрическая экспертиза. Как уверяют в аэропорту Сургута, во время посадки он вёл себя тихо, не был пьян или под наркотиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, по предварительным данным Уральского следственного...
24 января 2019
Борьба за жизнь туристки и равнение на Чечню: Урал, 23 января
На Урале 23 января основные события разворачивались в Югре. Суд Ханты-Мансийска постановил арестовать угонщика самолёта Сургут — Москва. В Свердловской области граждане переживали за спасённую на Северном Урале 31-летнюю туристку и удивлялись созданию депутатами гордумы Екатеринбурга женской...
24 января 2019
Аэропорт Сургута проверяют после попытки угона самолёта «Аэрофлота»
В Югре Уральская транспортная прокуратура проверяет аэропорт Сургута. Поводом к этому стала попытка угона самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который следовал в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Представители прокуратуры намерены оценить транспортную...
23 января 2019
Шестеро пассажиров рейса Сургут — Москва не улетели резервным бортом
В Югре шестеро из 67 пассажиров самолёта Сургут — Москва отказались вылетать резервным бортом, который был прислан за пассажирами лайнера, захваченного 41-летним Павлом Ш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона. Четверо из них решили улететь утром 23 января...
23 января 2019
Обвиняемый в угоне самолёта Сургут — Москва арестован
В Югре арестован 41-летний Павел Ш., обвиняемый в угоне пассажирского самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва. Под стражей ему предстоит провести минимум до 22 марта Решение о мере пресечения вынес суд Ханты-Мансийска. Именно в аэропорту этого города он и был задержан силовиками. Как ранее...
23 января 2019
СКР: угонщик самолёта Сургут — Москва был трезв
Угонщик выполнявшего рейс Сургут — Москва самолёта авиакомпании «Аэрофлот» не был пьян. Информацию об этом журналистам подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным ведомства, у угонщика взяли анализы крови. И в пробах не было найдено ни алкоголя, ни наркотиков, ни...
23 января 2019
Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение
Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие будет настаивать на аресте обвиняемого, уточнила Петренко. Ходатайство направят в суд уже в ближайшее...
23 января 2019
Бортпроводники рассказали, что угонщик самолёта из Сургута был трезв
Мужчина, который пытался угнать самолет «Аэрофлота», вёл себя адекватно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала бортпроводник рейса «Сургут — Москва» Мария Никулина. По словам экипажа, пассажир Павел Шаповалов потребовал изменить курс самолёта в направлении Афганистана через полчаса...
23 января 2019
Законен ли «налог на мусор» в РФ и почему подорожала крупа: Радио REGNUM
Рейс «Сургут — Москва» захватил уроженец Ростовской области; Законность «налога на мусор» проверит Генпрокуратура; В два раза сокращена закупка валюты для Минфина; В России продолжают дорожать крупы; По делам о липовых начислениях долгов за газ в Дагестане начались аресты. Следующий выпуск новостей...
23 января 2019
Следователи требуют ареста угонщика самолёта «Аэрофлота»
В Югре сотрудники СКР будут требовать ареста угонщика самолёта авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего перелёт из Сургута в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте. Сейчас этот гражданин задержан. С ним работают следователи. В ближайшее...
23 января 2019