Сургут, Югра, 18 июля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Попытка угона самолёта «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву в январе 2019 года, нанесла ущерб авиакомпании в 2,1 млн рублей и $4,8 тысяч. Об этом заявил руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска на судебном разбирательстве инцидента 18 июля.

Aviatablo.ru Аэрофлот

В угоне обвиняется житель посёлка Угут (ХМАО). Ему вменяется преступление по части 2 статьи 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

В ущерб, по словам сотрудника «Аэрофлота», вошли вынужденная посадка в Ханты-Мансийске, простой воздушного судна, лизинговый простой, наземное обслуживание и направление дополнительного резервного воздушного судна.

Кроме того, иск о возмещении ущерба предъявила пассажирка злополучного рейса, которая требует 10,7 тыс. рублей за позднее прибытие в Москву, так как она потеряла день проживания на Мальдивах.

Напомним, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний житель Югры, угрожая якобы наличием оружия, требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Во время угона самолёта и штурма никто не пострадал. Сам «угонщик» был трезв. После проведения психиатрической экспертизы судом было принято решение об оставлении его под стражей с переводом в психиатрическую больницу.