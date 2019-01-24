Екатеринбург, 24 января, 2019, 06:13 — ИА Регнум. На Урале 23 января основные события разворачивались в Югре. Суд Ханты-Мансийска постановил арестовать угонщика самолёта Сургут — Москва. В Свердловской области граждане переживали за спасённую на Северном Урале 31-летнюю туристку и удивлялись созданию депутатами гордумы Екатеринбурга женской фракции, на Южном Урале внимательно следили за обеспечением деньгами и жильём тех граждан, которые пострадали от обрушения седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом и не только — в материале ИА REGNUM.

Сжигание долгов за газ

Женская фракция

23 января шесть женщин-депутатов Екатеринбургской городской думы объявили о том, что создают женскую фракцию. Возможно, в неё войдёт и Анастасия Немец, после выхода из отпуска, тогда участниц будет семь — полный комплект.

Возглавила фракцию депутат Елена Дерягина. Целью нового объединения участницы назвали активную работу по социальным вопросам. Среди них и питание в школах, и обучение детей, и поддержка материнства, и помощь инвалидам, и ещё много всего, несомненно, нужного и полезного.

Отметим, что члены группы отвергли намёки на феминизм. Примечательно, что своего рода инициатором её создания стал спикер гордумы Игорь Володин. В своём выступлении он поприветствовал новое объединение и подчеркнул, что некоторые вопросы лучше смогут решить именно женщины.

Egd.ru Заседание Женской фракции Екатеринбургской городской Думы

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Борьба за жизнь туристки

Пока общественность удивлялась созданию женской фракции, в Краснотурьинске к эвакуации в Екатеринбург готовили 31-летнюю туристку, которую 22 января спасатели нашли в Карпинском городском округе. Напомним, находившаяся вместе с ней 35-летняя Елена П. не дождалась спасения. Женщины пропали днём 19 января. Они держались до последнего, дважды дозванивались по номеру МЧС 112. Нашли их лишь 22 января. Старшая уже была мертва.

Ту девушку, которая выжила, вечером 23 января доставили в больницу №40, в Екатеринбург. И там врачи пришли к выводу, что обе стопы и голени сильно обморожены. Пальцы рук пострадали меньше.

ГУ МЧС по Свердловской области Снегоход МЧС

Впереди у женщины операция. Но сейчас главное — спасти ей жизнь. Пока Елена О. находится в реанимации ожогового центра, и её состояние крайне тяжёлое.

Ранее по теме: Крайне тяжёлое: врачи рассказали о состоянии спасённой на Урале туристки

Арест угонщика

В Ханты-Мансийске тем временем избрали меру пресечения 41-летнему Павлу Ш., который 22 января пытался угнать в Афганистан самолёт компании Аэрофлот» сообщением Сургут — Москва. Минимум до 22 марта он будет «отдыхать» в СИЗО.

Напомним, Павел Ш. после вылета из аэропорта Сургута потребовал от экипажа изменить курс. Командир корабля принял решение приземлиться в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки. Там угонщика и поймали.

Оружия и взрывчатки при нём не нашли. Также выяснилось, что он абсолютно трезв. На его адекватность обратили внимание и бортпроводницы. Именно из-за неё они восприняли его угрозу и требование вполне серьёзно.

Арест

Поздним вечером за пассажирами прибыл резервный самолёт. Ночью 23 января большинство из них приземлились в аэропорту «Шереметьево». Шесть человек отказались вылетать этим рейсом. Из них двое решили вернуться в Сургут.

Отметим, что некоторые пассажиры опоздали на стыковочные рейсы. В связи с этим губернатор Югры Наталья Комарова поручила своим подчинённым возместить опоздавшим понесённые финансовые потери.

Подробно об этом в сюжете: «Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019»

Вслед за Чечнёй

Новости из Чечни, где Заводской суд Грозного списал населению более 9 млрд рублей долга за газ, отозвались гулким эхом во многих регионах Российской Федерации. На Ямале уже просят правительство автономного округа возместить управляющим компаниям безнадёжные долги населения, облегчив тем самым бремя для граждан.

С письмом в окружное правительство обратилась депутат регионального Заксобрания Елена Кукушкина. Она предложила субсидировать управляющим компаниям безнадёжные долги населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

О реакции чиновников пока неизвестно. Зато со своей позицией определилась Генеральная прокуратура России. Прокурору Чечни предписано добиваться отмены резонансного решения грозненского суда. А по поводу того, что инициатором обращения в суд стала прокуратура, пройдёт служебная проверка.

Подробно: На Ямале предлагают возместить управляющим компаниям ЖКХ-долги граждан

Кто наживается на Магнитогорске

В Магнитогорске власти продолжают искать жильё для граждан, пострадавших от частичного обрушения 12-подъездной десятиэтажки. А тем временем риелторы отмечают резкий рост цен на недвижимость.

По данным экспертов, с начала года квартиры в городе подорожали на 20%. Как полагают участники рынка жилой недвижимости, причиной может быть желание некоторых граждан подзаработать. Проще говоря, спекулируют на гибели людей.

Несмотря на подобные и другие барьеры, власти города и области обещают расселить всех жильцов. Для трёх семей квартиры уже приобретены, ещё для 190 оформлены договоры аренды жилья. Деньги покупателям и арендодателям были направлены из средств бюджетов разных уровней.

Gubernator74.ru После взрыва. Магнитогорск

Ранее по теме: «Спекуляция на трагедии»: в Магнитогорске резко подорожали квартиры

Массовое отравление в школе

В Оренбургской области массово отравились учащиеся школы №2 Ясненского городского округа. 22 января к медикам обратились 23 ребёнка, у всех них выявлены признаки пищевого отравления.

Это произошло после обеда в школьной столовой. 18 учеников пятого класса доставили в больницу. Восемь госпитализированы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Этот диагноз пока предварительный. Школьный пищеблок временно закрыт. Роспотребнадзор и другие структуры ведут проверки.

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Суда вмёрзли в лёд

В Перми на реке Каме застряли два судна — дебаркадера. Они оторвались от берега ещё 22 января и уже довольно далеко отплыли.

Произошло это вблизи от Коммунального моста. Власти и спасатели заявили о том, что угрозы сооружению нет. Тем не менее в Перми был введён режим повышенной готовности. Вопросом о том, как вернуть дрейфующие суда к причалу, занялась специально созданная комиссия.

К ситуации подключился и СКР. Идёт доследственная проверка.

Подробно: Инцидент на Каме: в Перми решают вопрос о буксировке дрейфующих судов

Об отставках

В Пермском крае свой пост покинул депутат Заксобрания Александр Борисов. Он входил в состав фракции «Единая Россия».

Также с 23 января ушёл в отставку заместитель главы правительства Пермского края Роман Кокшаров. Местные журналисты предположили, что Борисова назначат на этот пост. Это в итоге и произошло. А его мандат в Заксобрании может получить зам. председателя общественной палаты края Мария Коновалова, которая идёт за ним следующая в списке.

Permkrai.ru Роман Кокшаров (слева)

Подробно: В Заксобрании Прикамья освободился один мандат

Скандал в Асбесте

В Асбесте 23 января оказалось сорвано заседание городской думы. На него пришли 13 из 21 депутата, а для наличия кворума нужно было 14.

В этот день депутаты собирались рассмотреть вопрос об отставке спикера спикера Андрея Самарина. Также в повестке заседания был вопрос о лишении депутата Натальи Крыловой мандата. На этом настаивала прокуратура.

Теперь, по понятным причинам, рассмотрение этих вопросов отложено.

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Суд над Гартманом

В Первоуральске начался суд над бывшим главным архитектором города Константином Гартманом. Ему вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий.

Свой пост Гартман покинул в марте. А в апреле был задержан и затем арестован. Ему грозит до 15 лет колонии.

Об этом: Дело обвиняемого во взятке экс-чиновника Первоуральска передали в суд

Громкий приговор

В Тюмени известный бизнесмен осуждён за смертельное ДТП. 1 июня 2018 года он на своей иномарке врезался в микроавтобус, водитель которого погиб.

С родственниками погибшего Анатолий М. примирился и возместил им материальный и моральный ущерб. На основании этого суд назначил ему судебный штраф. Но прокуратура возмутилась таким решением и потребовала пересмотра дела. Оно и завершилось 23 января.

Обвинение настаивало на том, чтобы отправить бизнесмена в колонию-поселение. Но суд ограничился годом условно с испытательным сроком. Правда, Анатолий М. недоволен и, возможно, будет обжаловать приговор.

В суде

Об этом: В Тюмени бизнесмен осуждён за смертельное ДТП

Особо крупное мошенничество

В Салехарде пенсионерка отдала мошенникам более 3,7 млн рублей. Деньги на разные банковские счета она переводила с 31 октября по середину декабря.

Перед этим ей позвонила неизвестная женщина и заявила, что пенсионерка имеет право на компенсацию за заказанные ранее мази. Но вначале якобы нужно уплатить налог.

Отдав мошенникам кучу денег, женщина обратилась в полицию. Идёт расследование. Возбуждено уголовное дело.

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