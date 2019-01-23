Ханты-Мансийск, 23 января, 2019, 19:49 — ИА Регнум. В Югре Уральская транспортная прокуратура проверяет аэропорт Сургута. Поводом к этому стала попытка угона самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который следовал в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Представители прокуратуры намерены оценить транспортную безопасность в аэропорту. Среди прочего они изучат и то, насколько полно был проведён досмотр пассажиров самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угнать самолёт в Афганистан была предпринята 22 января через 15 минут после вылета из Сургута в Москву. Командир лайнера экстренно посадил его в Ханты-Мансийске. Затем прямо в салоне воздушного судна угонщик был задержан.

Сейчас он отправлен в СИЗО до 22 марта. А большинство пассажиров ночью улетели в Москву резервным бортом. Тем, кто опоздал на стыковочные рейсы, власти обещают возместить все финансовые потери.