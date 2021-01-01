Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
В Магнитогорске почтили память погибших жильцов многоэтажки
В Магнитогорске Челябинской области почтили память жителей дома на проспекте Карла Маркса, погибших в результате взрыва. Памятные церемонии прошли 31 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. В частности, панихида и божественная литургия прошли в Кафедральном соборе. А затем здесь же совершили чин...
1 января 2021
Мэр Магнитогорска назвал причину взрыва, погубившего 39 человек
Взрыв в многоэтажке на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошёл из-за бытового газа. Об этом заявил журналистам глава города Сергей Бердников. Чиновник отметил, что разговаривал с представителями силовых структур и узнал от них, что на месте трагедии не было найдено следов взрывчатки...
25 декабря 2020
Спасённый в Магнитогорске ребёнок поздравил спасателей с Новым годом
В Магнитогорске спасённый год назад из=по завалов жилого дома Ваня Фокин поздравил своих спасителей с Новым годом. Встреча прошла по видеосвязи, передаёт телеграм-канал Mash. Родители ребёнка и спасатели обменялись новогодними поздравлениями. А собаке Грейс, которая нашла мальчика, передали три...
1 января 2020
Челябинская область — 2019: эхо Магнитогорска и новая власть
В Челябинской области 2019 год стал периодом кардинальных перемен. Сменился губернатор региона, назначен новый мэр Челябинска, масштабные изменения произошли и в чиновничьем аппарате. Магнитогорск… Главной темой всего года была трагедия в Магнитогорске. 31 декабря 2018 года рано утром на проспекте...
31 декабря 2019
Песков рассказал об иностранных вбросах после взрыва дома в Магнитогорске
Слухи, что причиной взрыва в доме в Магнитогорске в конце 2018 года был теракт, искусно вбрасывались с территории других стран, заявил 31 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после события, они...
31 декабря 2019
В Магнитогорске почтили память погибших при обрушении дома
В Магнитогорске 31 декабря вспоминают погибших при обрушении жилого дома на Карла Маркса, 164. Место трагедии посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который специально приехал во второй по величине город Южного Урала. В местном храме прошла заупокойная литургия. Её провёл...
31 декабря 2019
Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске не был терактом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Причиной трагедии стал взрыв газа», — отметил пресс-секретарь. А сведения о якобы теракте назвал слухами. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в седьмом подъезде на проспекте...
27 декабря 2019
Жительнице взорванной в Магнитогорске многоэтажки подарили квартиру
Жительница взорвавшегося в Магнитогорске многоэтажного дома получила новую квартиру. Её оплатил меценат, имя которого не раскрывается, пишет Верстов.Инфо. Ранее Татьяна Писарева оказалась под угрозой выселения. Чиновники и суд пришли к выводу, что у неё нет прав на проживание в муниципальной...
25 декабря 2019
Спасённый из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить
Спасённый в Магнитогорске из-под завалов жилого дома Ваня Фокин сделал первые шаги. Об этом пишут местные СМИ. Мать ребёнка опубликовала на своей странице в соцсетях видео, на котором видно, что ребёнок ходит. По её словам, в основном ребёнок чувствует себя хорошо. Как сообщало ИА REGNUM, рано...
7 октября 2019
Голодавшую жительницу магнитогорской многоэтажки выселяют из квартиры
В челябинском Магнитогорске выселяют жительницу дома на проспекте Карла Маркса, 164, в котором 31 декабря произошёл взрыв, приведший к гибели 39 человек. Об этом пишут местные СМИ. «Первый областной» сообщает, что женщина получила уведомление о выселении. Теперь в течение пяти дней она должна сдать...
1 октября 2019
Жительница пострадавшей магнитогорской многоэтажки пригрозила голодовкой
В Магнитогорске одна из жительниц частично обрушившегося дома №164 по проспекту Карла Маркса угрожает голодовкой. На балконе её квартиры размещён соответствующий баннер, сообщают очевидцы. Ранее гражданка обращалась в администрацию города с требованием выделить ей жильё взамен нынешней квартиры. Но...
19 июля 2019
В Магнитогорске Владимир Путин не посетит пострадавший от взрыва дом
Президент России Владимир Путин 19 июля не приедет на место взрыва жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее местные СМИ предположили, что глава государства посетит место взрыва и пообщается с жильцами. Напомним...
19 июля 2019
СМИ: на Южном Урале ожидают визит Путина в День металлурга
Президент России Владимир Путин намерен посетить Магнитогорск Челябинской области. Как сообщают местные издания, глава государства станет гостем празднования Дня металлурга 19 июля. Уточняется, что в город уже прибыли сотрудники ФСО. Также сообщается, что Владимир Путин намерен посетить...
17 июля 2019
Благоустройство возле рухнувшего в Магнитогорске дома завершат к июлю
Благоустройство площадки, прилегающей к расположенному в Магнитогорске дому на проспекте Карла Маркса, 164, частично обрушившемуся рано утром 31 декабря, будет завершено к 1 июля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора. Временный глава региона Алексей Текслер рассказал о ходе работ...
19 июня 2019
На стенах рухнувшего в Магнитогорске дома изобразили облака и белых птиц
В Магнитогорске на стенах обрушившегося рано утром 31 декабря седьмого подъезда десятиэтажки изобразили облака и взмывающих в небо белых птиц. Таким образом увековечили память о людях, которые погибли в результате катастрофы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее власти рассматривали различные...
10 июня 2019
На стенах рухнувшего в Магнитогорске дома появятся белые птицы и синее небо
В южноуральском Магнитогорске на фасаде многоэтажки по проспекту Маркса, 164 создадут граффити с изображением взлетающих белых птиц и синего неба. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии. Проект создал заведующий кафедрой дизайна местного государственного технического университета Андрей...
4 июня 2019
Слухи о пенях за услуги ЖКХ в разрушенном доме Магнитогорска опровергнуты
Оплата услуг ЖКХ в разрушенном в результате взрыва в конце 2018 г. дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) производится по факту потребления, а слухи о пенях за период с января по март не соответствуют действительности, заявил глава города Сергей Бердников, сообщили в пресс-службе...
9 мая 2019
В ЕР заинтересовались пенями жильцам магнитогорской многоэтажки
Ситуация с начислениями пени жильцам частично рухнувшей в Магнитогорске многоэтажки является недопустимой. Об этом сообщает официальный сайт партии «Единая Россия». Как заявил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, в партии ситуацию возьмут на контроль. А в...
8 мая 2019
Жильцов магнитогорской многоэтажки просят обращаться в прокуратуру
Жильцы частично обрушившегося в Магнитогорске дома могут обратиться в прокуратуру и заявить о случаях выставления им квитанций за услуги ЖКХ со штрафными начислениями за прошедшие месяцы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Граждане могут обратиться в...
8 мая 2019
С жильцов обрушившейся в Магнитогорске многоэтажки требуют пени?
Жители частично обрушившегося в Магнитогорске дома на проспекте Карла Маркса. 164 жалуются на то, что им выставили счета, в том числе за капитальный ремонт, и пени. Об этом пишут местные СМИ. Информацию распространил портал Снег.tv. В мэрии Магнитогорска журналистам пояснили, что в середине апреля...
8 мая 2019