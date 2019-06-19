Челябинск, 19 июня, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Благоустройство площадки, прилегающей к расположенному в Магнитогорске дому на проспекте Карла Маркса, 164, частично обрушившемуся рано утром 31 декабря, будет завершено к 1 июля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

Mchs.gov.ru Трагедия в Магнитогорске

Временный глава региона Алексей Текслер рассказал о ходе работ вице-премьеру Виталию Мутко в ходе встречи. По его словам, больше половины жильцов предпочли не уезжать из пострадавшего дома. Что касается благоустройства, то на месте седьмого и восьмого подъездов будет создан сквер. На торцах со стороны шестого и девятого подъездов уже появились граффити с изображением 39 облаков и 39 взлетающих в синее небо белых птиц.

В целом общественное пространство будет поделено на три зоны — для отдыха, проведения массовых мероприятий и занятий спортом. В зоне для отдыха уже создана удобная пешеходная зона и разбиты клумбы. Также высадят деревья и газоны, поставят скамейки и оборудуют освещение. А в спортивной зоне появится современное оборудование, в том числе комплекс полосы препятствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд дома. Причиной стал взрыв. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.