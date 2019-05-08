Москва, 8 мая, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Ситуация с начислениями пени жильцам частично рухнувшей в Магнитогорске многоэтажки является недопустимой. Об этом сообщает официальный сайт партии «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Как заявил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, в партии ситуацию возьмут на контроль. А в прокуратуру Челябинской области направят обращение с просьбой провести соответствующую проверку.

«На мой взгляд, здесь нужна оценка контрольно-надзорных органов. За неверные начисления жилищно-коммунальных услуг, согласно жилищному законодательству, накладываются штрафы», — отметил Козлов.

Он также подчеркнул, что сложившаяся в Магнитогорске ситуация недопустима. По его мнению, за несколько месяцев власти и коммунальщики не озаботились вопросом начисления платы за услуги ЖКХ.

«Только после публикаций о возникшей проблеме в прессе представитель местного управления ЖКХ сообщил о том, что будет сделан перерасчёт», — заявил координатор.

При этом в мэрии, как ранее сообщало ИА REGNUM, заявляют, что с жильцами все вопросы были улажены ранее. В апреле чиновники горадминистрации общались с ними два часа. После окончания встречи вопросов не возникло.

Кроме того, мэр города встречается с жильцами. Записаться на приём к нему люди могут по телефону. Пока же обращений от граждан по поводу начисления пеней не поступало ни в мэрию, ни в управляющую компанию.

В прокуратуре со своей стороны тоже заинтересовались публикациями в прессе о начислении гражданам пеней. От жильцов дома, получивших такие квитанции, ждут соответствующих обращений.

Напомним, рано утром 31 декабря в доме произошёл взрыв. Седьмой подъезд рухнул. Погибли 39 человек.