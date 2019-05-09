Магнитогорск, Челябинская область, 9 мая, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Оплата услуг ЖКХ в разрушенном в результате взрыва в конце 2018 г. дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) производится по факту потребления, а слухи о пенях за период с января по март не соответствуют действительности, заявил глава города Сергей Бердников, сообщили в пресс-службе магнитогорской администрации.

Gubernator74.ru На месте обрушения в Магнитогорске

Комментируя слухи о некорректном начислении коммунальных платежей жителям дома №164 по проспекту Карла Маркса, Бердников напомнил, что с жильцов не брали плату за ЖКХ в период с 31 декабря 2018 г. до окончания обследования дома — то есть до 1 апреля 2019 г. Это касалось жильцов расселённых подъездов — 5, 6, 9 и 10.

«Начисления за содержание и ремонт возобновлены с 1 апреля 2019 г. после того, как дом был признан пригодным для проживания и жители получили возможность вернуться в свои квартиры. При этом с первых чисел месяца все коммунальные услуги — отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия — предоставляются в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первые квитанции жильцы получили в середине апреля, причём в графе оплаты «за март» стояли нулевые значения. Прописанные в квитанциях суммы указывали на авансовые платежи за жилищные услуги за апрель.

«На сегодняшний день плата по-прежнему начисляется по факту проживания в квартире. Это наша принципиальная позиция. Если жители дома арендуют жильё, то плата за коммунальные услуги не выставляется», — пояснил Бердников.

Напомним, СМИ распространили информацию, согласно которой жильцы разрушенного в результате взрыва 31 декабря 2018 г. дома получили квитанции с пенями за январь — март, то есть за тот период, когда начислений за услуги ЖКХ не было.

Плата за услуги ЖКХ с жильцов пострадавшего дома (часть квартир в нём признана пригодной для проживания) официально взимается с апреля 2019 г., когда жильцы стали возвращаться в свои квартиры. В областном минстрое заявили, что слухи о начислении пеней за январь — март 2019 г. не соответствуют действительности.