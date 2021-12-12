Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
«Жалкая провокация» — сети о действиях экипажа украинского судна «Донбасс»
Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о том, что судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу и не реагировавшее на запросы российских пограничников, легло на обратный курс, стало поводом для обсуждения среди...
12 декабря 2021
В Крыму ожидают новых провокаций со стороны Украины
Георгий Мурадов — вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — считает, что «Украина снова может устроить провокации у границ РФ в Азовском и Черном морях». Мурадов назвал маневр (совершен на текущей неделе) в Керченском проливе частью...
11 декабря 2021
Судоходство в Керчь-Еникальском канале осуществляется в штатном режиме
Судоходство в Керчь-Еникальском канале по данным на утро 9 декабря осуществляется в штатном режиме. Об этом журналистам сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. «В штатном режиме, все нормально», — цитирует Лукашенко ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря судно «Донбасс» ВМС...
10 декабря 2021
Судно ВМС Украины идёт к Керченскому проливу, требований не выполняет — ФСБ
Судно управления «Донбасс» из состава ВМС Украины идёт в направлении Керченского пролива, не реагируя на требования российских пограничников изменить курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся...
9 декабря 2021
Сеть: «Ну пусть попробуют!» — корабли ВМСУ передислоцируют в Азовское море
Украинские военные корабли будут передислоцированы в Азовское море из Чёрного. Об этом 10 ноября на своем телеграм-канале написал депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По словам украинского политика, соответствующее предложение одобрило правительство страны. Из...
11 ноября 2021
МИД РФ назвал неправомочным суд в Гааге по провокации в Керченском проливе
Рассмотрение иска Украины против России, касающегося ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018 г. (которая является украинской провокацией), арбитражным трибуналом в Гааге (Нидерланды) нелегитимно: у этой инстанции нет соответствующей юрисдикции. Об этом говорится в опубликованном 19 октября...
19 октября 2021
Сеть: «Собака лаяла на дядю!» — Киев обещает «задавить» Россию в Гааге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вынесенное в Гааге решение об инциденте в Керческом проливе будет «справедливым», а Россия «окажется в углу юридического ринга». Об этом Кулеба написал в своей колонке для издания «Украинская правда». Читайте также: Пушков посмеялся над...
17 октября 2021
Пушков посмеялся над угрозами Украины «задавить» Россию на суде в Гааге
Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Россию юридическими аргументами на суде в Гааге. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале. Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел...
17 октября 2021
В Гааге Киев ждёт справедливости по инциденту в Керченском проливе
Украинская сторона настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге как можно скорее рассмотрел дело, касающееся инцидента в Керченском проливе в 2018 году, на основании Конвенции ООН по морскому праву. Об этом 12 октября заявила украинский дипломат Оксана Золотарева, которая возглавляет...
12 октября 2021
В Гааге начались слушания по делу об инциденте в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, не попадает под юрисдикцию международного арбитража. Такое заявление 11 октября в суде Гааги, где начались слушания по этому делу, сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Лобач. «Требования украинской...
11 октября 2021
На Украине рассказали о тяжбе с РФ по делу о провокации в Чёрном море
Украина ожидает, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу о провокации в Чёрном море к концу 2022 или к началу 2023 года, заявил заместитель министра иностранных дел и представитель Украины в международных судебных инстанциях в делах против РФ Евгений Енин 22 мая во...
22 мая 2020
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью местному телеканалу. По его словам, Киев потребует от...
21 мая 2020
Порошенко могут обвинить в государственной измене — экс-депутат Ляшко
Генеральная прокуратура Украины готовит подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко, бывшему главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову и командующему ВМС Украины Игорю Воронченко в государственной измене. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины...
26 апреля 2020
На Украине починят корабли, прорывавшиеся через Керченский пролив
Катера «Никополь», «Бердянск», и рейдовый буксир «Яны Капу» вскоре вернутся с ремонта. Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования военно-морских сил ВСУ на странице в социальной сети Facebook. В сообщении сказано, что на Николаевском судоремонтном заводе завершается финальный...
12 апреля 2020
Украина отправит в море катера, участвовавшие в Керченской провокации
Корабли, возвращённые Киеву Россией после инцидента близ Керчи, снова выйдут в море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко, передаёт 12 февраля «Радио «Свобода». Он отметил, что катерам «Бердянск» и «Никополь» и буксиру «Яны Капу» требуется ремонт...
12 февраля 2020
Киев готовит санкции против РФ за арест моряков в Чёрном море
Санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, занимавшихся делом задержанных в Керченском проливе украинских моряков, готовят власти Украины. Об этом сообщает 10 февраля украинское «Общественное» издание со ссылкой на министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и...
10 февраля 2020
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов. Об этом 27 января сообщает ТАСС. «Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу...
27 января 2020
Зеленский: конфликт в Донбассе навсегда оставит шрам между странами
Необходимость проведения прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе и возвращения удерживаемых лиц отметил президент Украины Владимир Зеленский 24 января, в интервью израильскому «9-му каналу» По словам Зеленского, возвращение моряков и кораблей...
25 января 2020
Порошенко снова вызвали на допрос по инциденту в Керченском проливе
На новый допрос по делу об инциденте в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.) вызван бывший украинский президент Пётр Порошенко, сообщил он журналистам 24 января. Уточняется, что на допрос в Государственное бюро расследований он должен явиться в последний день января. Украинский политик — фигурант...
24 января 2020
Зеленский уверен, что президент России понимает его позицию
Президент России Владимир Путин понимает ключевую позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Зеленский заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel. Он рассказал, что между главами двух государств начался диалог, в рамках которого были приняты «чувствительные решения» — два...
20 января 2020