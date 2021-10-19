Москва, 19 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Рассмотрение иска Украины против России, касающегося ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018 г. (которая является украинской провокацией), арбитражным трибуналом в Гааге (Нидерланды) нелегитимно: у этой инстанции нет соответствующей юрисдикции.

Glava.rk.gov.ru Задержанные украинские корабли на рейде в Керчи

Об этом говорится в опубликованном 19 октября заявлении МИД РФ по поводу слушаний в межгосударственном арбитраже «по спору между Россией и Украиной о задержании украинских военных кораблей 25 ноября 2018 года».

Россия по поводу этого украинского иска, который рассматривался арбитражным трибуналом в Гааге 11−15 октября, обратились с требованием «признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины». «Решение арбитража по вопросу юрисдикции ожидается в начале 2022 года», — добавили в МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Москва напоминает, что Конвенция 1982 года, к которой апеллирует Киев, исключает ситуации, когда такие споры связаны с военной деятельностью. А провокация в Керченском проливе является именно примером военной деятельности.