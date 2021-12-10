Симферополь, 10 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Судоходство в Керчь-Еникальском канале по данным на утро 9 декабря осуществляется в штатном режиме. Об этом журналистам сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В штатном режиме, все нормально», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. Затем судно, не реагируя на требования российских пограничников, продвинулось в сторону Керченского пролива на 18 миль, а позже, также не реагируя на требования пограничников РФ, легло на обратный курс.