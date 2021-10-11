В Гааге начались слушания по делу об инциденте в Керченском проливе
Гаага, Нидерланды, 11 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, не попадает под юрисдикцию международного арбитража. Такое заявление 11 октября в суде Гааги, где начались слушания по этому делу, сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Лобач.
«Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража», — подчеркнул дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года два бронекатера и буксир ВМС Украины грубо нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Береговая охрана ФСБ РФ была вынуждена применить оружие для задержания кораблей-нарушителей и их экипажей из 22 моряков и двух офицеров СБУ.
В апреле 2019 года Украина подала иск против России, потребовав признать РФ нарушившей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. 11 октября 2021 года суд приступил к слушаниям по делу об инциденте в Керченском проливе. МИД Украины надеется, что по итогам слушаний Россия понесет ответственность «за грубые нарушения морского права».