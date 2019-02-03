75-летие освобождения Новгорода от фашистских захватчиков
День освобождения и 30-летние, которым деньги не нужны: новгородский январь
Первый месяц 2019 года Новгородская область прожила событийно насыщенно. В регионе скандально продолжилась оптимизация учреждений здравоохранения, во власти начались кадровые перестановки, а Великий Новгород 20 января торжественно отметил важную дату — 75-летие освобождения от немецко-фашистских...
3 февраля 2019
Праздник в честь 75-летия освобождения Новгорода испортил гололёд
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин признал справедливыми жалобы новгородцев на плохо убранные дороги и гололёд в центре города в день празднования 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, которые город отмечал 20 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии...
22 января 2019
Реконструкторы провели «пленных немцев» по Новгородскому кремлю
В Великом Новгороде сегодня, 20 января, состоялся показ исторической реконструкции боёв за освобождение города в 1942—1944 годах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сами бои демонстрировались на берегу реки Волхов у стен Новгородского кремля, но в эпизодах реконструкции была задействована и сама...
20 января 2019
Великий Новгород отмечает 75-летие освобождения от фашистских захватчиков
В Великом Новгороде сегодня, 20 января, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения города от немецко- фашистских захватчиков. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ознаменование этой даты в городе состоялся парад военнослужащих и военной техники. Парад начался в 11:25 —...
20 января 2019
Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной освобождения от фашистов
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 20 января, на сайте Кремля. «Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения...
20 января 2019
Глава Якутии прибыл в Новгородскую область почтить память погибших земляков
Делегация Якутии во главе с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым прибыла в Новгородскую область на празднование 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Сегодня, 20 января, делегация Якутии также посетит...
20 января 2019
То самое Знамя и мишень из Толстого: Новгородский музей вспоминает о войне
В Новгородском музее-заповеднике к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков открылись несколько тематических выставок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, все они в день освобождения города 20 января будут работать бесплатно. Боевое Знамя В Главном здании музея в...
19 января 2019
Выставка «Новгород. Хроника освобождения» откроется в Музее Победы
В Музее Победы в Москве сегодня, 16 января, открывается выставка «Новгород. Хроника освобождения». Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, в ыставка приурочена к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция посвящена одной из самых трагических и в...
16 января 2019
Новгород в день освобождения ожидает самый масштабный парад в его истории
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, начнётся в Великом Новгороде 20 января в 11:25. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации Великого Новгорода. По словам председателя городского комитета культуры и молодёжной политики...
16 января 2019
Новгородцев попросили не удивляться встречам с войсками вермахта в Кремле
Историческая реконструкция боёв за освобождение Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, которая состоится в день освобождения города 20 января в Великом Новгороде, соберёт более 500 участников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 января, на расширенном аппаратном...
14 января 2019
75-летие освобождения от фашистов Новгород будет отмечать 75 дней
В Великом Новгороде 5 ноября стартуют мероприятия к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, план праздничных мероприятий и вопросы их организации обсуждали сегодня, 1 ноября, в Москве на...
1 ноября 2018