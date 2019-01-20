Москва, 20 января, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 20 января, на сайте Кремля.

(сс) Loginname «Освобождение Новгорода», барельеф стелы «Город воинской славы». Великий Новгород

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков», — сказано в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин отметил, что Великий Новгород — это колыбель древнерусской государственности. Этот древний город всегда играл особую роль в истории России, в формировании традиций гражданственности и патриотизма.

Президент также считает, что Великий Новгород был надежным форпостом России на её северо-западных рубежах и сотни лет выдерживал натиск неприятеля.

И в 1941 году древние стены Великого Новгорода вновь осадил беспощадный враг. Оккупация Великого Новгорода длилась 883 дня и нанесла городу жестокий урон.

«В памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной Армии, которые в январе 1944 года в ходе упорных боёв освободили Великий Новгород от захватчиков», — пишет президент России.

Он подчеркнул, что самого глубокого признания заслуживает подвижнический труд тех, кто возрождал Великий Новгород после разрушения. Эти люди сберегли для потомков российские духовные святыни, бесценные памятники истории и культуры.