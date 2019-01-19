Великий Новгород, 19 января, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В Новгородском музее-заповеднике к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков открылись несколько тематических выставок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, все они в день освобождения города 20 января будут работать бесплатно.

Novgorodmuseum.ru Боевое Знамя над кремлёвской стеной Новгорода 20 января 1944 года

Боевое Знамя

В Главном здании музея в Кремле на выставке «Новгородская земля в годы Великой Отечественной войны, 1941−1945 гг.» с 20 января по 24 февраля будет демонстрироваться историческое Боевое Знамя 1258 Cтрелкового ордена Александра Невского полка, которое было поднято над кремлёвской стеной после освобождения Новгорода 20 января 1944 года. Экспонат предоставлен Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны РФ.

На два часа — с 11:00 до 13:00 20 января — Знамя будет установлено на сцене на площали Победы-Софийской на время проведения торжественного митинга, посвященного освобождению города.

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Напомним, Боевое Знамя водрузили над кремлёвской стеной 20 января 1944 года в 11:25 полковники Александр Швагирев и Вячеслав Николаев.

Александр Петрович Швагирев — командир 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии. За умелое руководство полком в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции был удостоен ордена Красного Знамени, после чего был повышен в должности до заместителя командира 378-й стрелковой дивизии по строевой части. Летом 1944 года был тяжело ранен в боях на территории Латвийской ССР и 7 августа 1944 года скончался в госпитале. Похоронен на воинском кладбище в городе Ливаны (Латвия).

Вячеслав Алексеевич Николаев — заместитель командира 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии по политической части. За операцию по освобождению Новгорода награждён не был. 15 августа 1944 года принял командование 123-м фронтовым запасным пехотным полком, в задачи которого входило формирование маршевых рот для пополнения стрелковых подразделений 3-го Прибалтийского фронта. За успешную службу в должности командира полка был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

«Остарбайтеры»

В Детском музейном центре в Кремле сегодня, 19 января, открылась выставка-инсталляция «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе». Это — результат работы группы московских школьников, которые решили описать и оцифровать крупнейшую в России коллекцию оригинальных документов миллионов советских граждан, угнанных на принудительные работы в Третий Рейх.

«В Третьем Рейхе их называли остарбайтерами — восточными рабочими — и определяли в самый низ иерархии иностранной рабочей силы, поддерживавшей германскую экономику, в то время как немцы воевали на фронтах Второй мировой. После окончания войны остарбайтеры возвращались домой — в страну, где их считали чуть ли не предателями, а их историю — недостойной упоминания», — сообщили о выставке в пресс-службе музея.

Vk.com/75novgorod На выставке-инсталляции «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»

В течение года были оцифрованы больше 14 тыс. документов, которые пришли на адрес общества «Мемориал» в 1990—1991 годах. Самые «говорящие» фотографии и документы составили выставку «Postscriptum». Выставка продлится до 3 марта.

Музей и война

К 75-летию освобождения Новгорода от фашистов Новгородский музей-заповедник вспоминает и о судьбе собственных коллекций на выставке «Музей и война», где представлены около 50 предметов из собрания Новгородского музея и Софийского собора. Многие из них сохранили следы драматических событий тех дней — маркировки, нанесённые оккупантами при подготовке вывоза предметов из Новгорода.

Один из главных экспонатов — испещрённый следами от пуль бронзовый бюст Льва Толстого, который оккупанты превратили в мишень для стрельбы. До Великой Отечественной войны в Новгороде был «Толстовский уголок» — павильон, который во дворе своего дома на улице Чудинцевой (бывш. Льва Толстого) установил владелец слесарной мастерской Владимир Молочников. В «Толстовском уголке» были скульптуры, портреты, фотографии Толстого, библиотека его сочинений, а во дворе дома стоял бронзовый бюст писателя работы скульптора Ильи Гинцбурга.

Константин Хиврич ИА REGNUM Бюст Льва Толстого в следах от фашистских пуль

Среди экспонатов — пепельницы с надписями на немецком языке, изготовленные из позолоченной обшивки главного купола Софийского собора, а также фрагменты разрушенных настенных росписей новгородских храмов — Спаса на Нередице, Успения на Волотовом поле, Спаса на Ковалеве и Архангела Михаила Сковородского монастыря.

Разрушение Новгорода в годы Великой Отечественной войны и гибель значительной части его художественного наследия считается одной из крупнейших катастроф XX столетия. Храмы Новгорода за 29 месяцев оккупации были превращены в руины. Погибли уникальные ансамбли средневековой живописи — росписи церквей Спаса Преображения на Нередице (1199 г.), Св. Николы на Липне (ок. 1294 г.), Успения Богородицы на Волотовом поле (1363 (?) г.), Спаса Преображения на Ковалеве (1380 г.) и Архангела Михаила Сковородского монастыря (нач. XV в.).

Не менее трагичной оказалась и судьба музейных коллекций. Из города удалось эвакуировать «предметы из золота с драгоценными камнями», экспозиции древнерусского искусства, картинной галереи, исторического отдела и часть фондов. Памятники вывозили в последнем отбывавшем из города железнодорожном составе, в котором музею выделили лишь два вагона. В оккупированном Новгороде оставались уникальные собрания книг и иконописи, ансамбли иконостасов в интерьерах древних храмов. Эти музейные ценности были подготовлены оккупантами к вывозу в Германию, который с лета 1942 года приобрел массовый характер.

Возвращение коллекций Новгородского музея после окончания войны растянулось на долгие годы.

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