Нападение на политехнический колледж в Керчи
Глава СКР заявил о невыполнении 50% поручений о безопасности в школах
Половина поручений в области безопасности школ, которые были даны на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена. Об этом 27 мая в ходе военно-научной конференции заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о возможных причинах вооружённого нападения на...
27 мая 2021
Бастрыкин оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
Половина поручений в области безопасности школ, которые давались СК РФ после трагедии в керченском колледже, так и не была выполнена. Об этом 27 мая сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве. «Сегодня вернулись к поручениям, которые были...
27 мая 2021
Что думают люди о кровавых трагедиях в школах: Керчь, Благовещенск, Казань
На территории казанской гимназии №175, где произошла стрельба, проводится контртеррористическая операция. Об этом ИА «Татар-Информ» сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александр Поляков. «Сегодня около 9:30 в городе Казани Республики Татарстан...
11 мая 2021
В школах Крыма усилят пропускной режим
Меры безопасности усилят в образовательных учреждениях Республики Крым. В частности, будет ужесточен проходной режим, проверены системы безопасности. Решение принято после атаки в школе в Казани 11 мая. Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция» «В рамках...
11 мая 2021
Керченский стрелок действовал в одиночку — Генпрокуратура РФ
Сообщников у Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил атаку на Керченский политехнический колледж, не было, он действовал в одиночку. Об этом 16 марта в Совете Федерации заявил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Разинкин...
16 марта 2021
В Керчи представили эскиз памятника погибшим при атаке на колледж
Эскиз мемориала в память о погибших в Керченском политехническом колледже представлен в администрации Керчи, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопросы установки памятника обсуждались 9 марта главой города с родителями погибших в результате трагедии детей. Автором памятника станет скульптор Андрей...
10 марта 2021
В Госдуме в трагедии в Благовещенске винят Читу, Петербург и Нарьян-Мар
В трагедии в Благовещенске в Госдуме винят в том числе и СМИ и настаивают на запрете сюжетов с информацией о насилии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября. «Мы видим, что многие молодые люди абсолютно неправильно воспринимают информацию, которая подается в СМИ, и из антигероев делают героев и...
14 ноября 2019
Трагедии подобные Керченской больше не должны повторяться – депутат ГД
Печальная годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже напоминает о необходимости ещё раз обратить внимание на собственных детей и уделить им должное внимание, которого в каждодневной суете им так не хватает. Такое мнение 17 октября на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы...
17 октября 2019
Чиновник: трагедия в Керчи нас научила – детям нужно больше внимания
Трагедия в политехническом колледже в Керчи показала, что нужно больше уделять внимание не только конкретным вопросам безопасности, но и самим детям. Об этом 17 октября журналистам заявил председатель симферопольского городского совета Виктор Агеев. «Симферополь и весь Крым уделяет серьёзное...
17 октября 2019
В Симферополе почтили память жертв трагедии в Керченском политехе
В крымской столице прошло траурное мероприятие в честь годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сотни людей пришли с цветами на центральную площадь города к импровизированному мемориалу. «Симферополь сегодня скорбит. Это годовщина огромной трагедии...
17 октября 2019
Властям Крыма нужно шесть лет, чтобы оборудовать школы видеокамерами
К началу 2024 года все образовательные организации Крыма будут обеспечены системами видеонаблюдения и ограждениями. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 17 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Нам нужно оснастить все учебные учреждения техническими средствами защиты. На сегодняшний день...
17 октября 2019
Глава Крыма: все учреждения образования должна охранять Росгвардия
Все образовательные учреждения должна охранять Росгвардия, а не частные структуры. Такое мнение на своей странице «ВКонтакте» 17 октября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов. «Во всех учебных заведениях Крыма организован пропускной режим, усилена охрана, в том числе с привлечением частных охранных...
17 октября 2019
Нужно сделать всё, чтобы Керченская трагедия не повторялась – глава Крыма
Власти Крыма должны сделать всё возможное, чтобы в будущем не допустить трагедий, подобной той, что случилась год назад в Керченском политехническом колледже. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 17 октября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Сегодня годовщина трагедии в Керченском...
17 октября 2019
В Керчи провели минуту молчания в память о погибших при стрельбе в колледже
Общегородская минута молчания, посвященная годовщине событий со стрельбой и взрывом в Керченском политехническом колледже, прошла в Керчи. Об этом 17 октября сообщил заместитель главы керченской администрации Дилявер Мельгазиев. «В городе прошла единая минута молчания», — приводит РИА Новости слова...
17 октября 2019
Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже возросло до 21 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора учебного заведения Дениса Колесника. Он рассказал, что одна из преподавателей колледжа — Ольга Гришенко, пострадавшая в результате...
12 октября 2019
В Крыму два года не могут полностью восстановить Керченский политех
Полное восстановление и модернизация Керченского политехнического колледжа завершится в 2020 году. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова. «Первоочередные аварийно-восстановительные работы были выполнены в 2018 году —...
28 августа 2019
В Крыму устанавливают мемориал памяти жертв «керченского стрелка»
В Керчи приступили к строительству мемориала памяти о жертвах стрельбы в политехническом колледже. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин. «У главного учебного корпуса начались работы по установке памятного знака, работает тяжёлая техника. Силами МУП...
26 августа 2019
К годовщине трагедии в Керченском колледже установят памятный знак
У главного учебного корпуса Керченского политехнического колледжа стартовали работы по установке памятного знака жертвам трагедии, произошедшей в октябре 2018 года. Об этом глава Керченской горадминистрации Сергей Бороздин сообщил в социальной сети Facebook. По словам чиновника, у главного корпуса...
25 августа 2019
В Керчи построят аллею памяти погибших в политехническом колледже
В Керчи ведётся работа по созданию аллеи памяти погибших в Керченском политехническом колледже. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 26 апреля сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «По аллее работает несколько архитекторов из разных городов...
26 апреля 2019
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Мотивом бойни в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г., которую, по версии следствия, осуществил учащийся Владислав Росляков, было его унижение «на основе разного имущественного положения», заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во Всероссийском государственном...
24 апреля 2019