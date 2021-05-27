Москва, 27 мая, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Половина поручений в области безопасности школ, которые были даны на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена. Об этом 27 мая в ходе военно-научной конференции заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о возможных причинах вооружённого нападения на гимназию № 175 в Казани в мае 2021 года.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

Читайте также: Путин потребовал жёстких мер в отношении владельцев оружия

Бастрыкин напомнил, что после массового убийства студентом политехнического колледжа в Керчи осенью 20 219 года власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода». Сегодня к данным правительством и руководством страны поручениям вернулись, добавил глава СКР.

«Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — констатировал руководитель следственного ведомства.

Бастрыкин также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки, которые, как профильные ведомства, недостаточно активно, на его взгляд, занимаются воспитанием молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2019 года в Керчи студент политехнического колледжа совершил нападение на своих сверстников. В результате кровавой драмы погибли 20 человек, ещё несколько десятков пострадали. Нападавший покончил с собой.

После трагедии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что произошедшее в политехническом колледже выявило неэффективные стороны работы с молодежью. По его словам, подобные нападения происходят не первый раз, поэтому необходимо провести тщательный анализ способствовавших совершению подобных преступлений «условий и обстоятельств». Он также добавил, что в России необходимо усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Напомним, после трагедии в Казани президент России Владимир Путин указал на необходимость серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия в России и к тем, кто выдаёт разрешение на его ношение. По его словам, решения здесь должны быть обоснованными, но при этом, безусловно, жёсткими.