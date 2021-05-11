На территории казанской гимназии №175, где произошла стрельба, проводится контртеррористическая операция. Об этом ИА «Татар-Информ» сообщил представитель информационного центраНационального антитеррористического комитета Александр Поляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

«Сегодня около 9:30 в городе Казани Республики Татарстан вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим», — заявил он.

В информационном центре отметили, что спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В комитете подтвердили, что нападавший задержан, а детей эвакуировали из здания школы.

Представитель Национального антитеррористического комитета рассказал, что погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. По данным вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, во время стрельбы погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 пострадавший госпитализирован.

Цитата из видео на YouTube Стрельба в школе №175 в Казани

Что это было — гадать рано: может, очередной «колумбайн», может — акция «спящей» ячейки из числа запрещенных в России. Обратим свой взгляд в совсем недавнее прошлое.

Из ленты новостей ИА REGNUM:

«14 ноября 2019 года в Благовещенске один из студентов четвертого курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс на занятия ружьё и открыл огонь по сокурсникам. В результате был убит один студент, трое ранены, нападавший покончил жизнь самоубийством. В колледже были приняты все необходимые меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства образования и науки».

Годом ранее, 17 октября 2018 года при схожих обстоятельствах в колледже Керчи погиб 21 человек, пострадали более 70. Событие вызвало широкий общественный резонанс и не осталось без внимания верховных властей, депутатов всех уровней, а также профильных министерств и ведомств. Выводы по результатам деятельности которых предлагаем читателям сделать самостоятельно. Тем более что в опросе ИА REGNUM, посвященном керченской трагедии и проведенном по «горячим следам» того преступления, приняло участие почти 30 тысяч человек. Рассмотрим анализ того опроса.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 1

«17 октября в колледже Керчи погиб 21 человек, пострадали более 70. Есть мнение, что убийство могло быть прямо или косвенно вдохновлено широким обсуждением в СМИ и интернете похожих преступлений в США, где в 1999 году в г. Колумбайн были убиты 13 школьников, а в 2018 г. в Паркленде погибли 17 школьников. Согласны ли Вы с тем, что случаи в США имеют отношение к преступлению в Керчи?» %

Анализ однонаправленных ответов показал, что только треть опрошенных не считает, что существует какая-либо связь между американскими случаями и преступлениями в Керчи. В этой связи примечательны ответы, данные на этот вопрос жителями США, участвовавшими в опросе (175 человек), из которых связь с аналогичными американскими событиями отвергает 58% респондентов.

Цитата из видео на YouTube Массовое убийство в Керченском политехническом колледже

Не менее примечательны ответы жителей Украины (389 респондентов), мнение которых в общем и целом практически совпадает с основной массой опрошенных, из которых 90% заявили себя как жители России. Из опрошенных жителей Украины связь с аналогичными американскими событиями отвергает 38% респондентов, что весьма близко к общему показателю в 33,6%.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 2

«Как мы помним, последнее время произошло несколько эксцессов в учебных заведениях России, приведших к человеческим жертвам. Так, 3 февраля 2014 г. в одной из школ Москвы погибли 2 человека, в 2017 г. произошло нападение в Подмосковье, в 2018 г. произошло нападение на школу в Улан-Уде. Как Вам кажется, после этих событий были ли сделаны выводы и приняты все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем?» %

То есть треть респондентов уверена, что никаких выводов из предыдущих случаев сделано не было и никакие меры не принимались. Вместе с сомневающимися в выводах и принятых мерах таковых респондентов набирается 45,9% против 13% опрошенных, считающих, что необходимые меры ранее принимались.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 3

«В какой сфере, по Вашему мнению, кроется основной источник подобного рода преступлений?» %

Таким образом, только 31% опрошенных (что очень немало) считает вдохновляющим источником трагедий, подобных керченской, издержки глобализации и усиление внешнего влияния на нашу молодежь злонамеренных внешних сил. Прочие же респонденты основными проблемами считают нездоровое состояние современного российского общества в целом (43,5%) и неблагополучие, как в семьях, так и в школах, что сказывается на воспитании детей (ещё 25,5%).

Цитата из видео на YouTube Кровавая бойня в школе Колумбайн в городке Литлтон

Генеральное распределение ответов на вопрос № 4

«Если говорить только о проблемах российских семей, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

То есть, помимо неискоренимых проблем любого общества, как то: неполные семьи, нездоровые привычки родителей, на что в качестве основной причины столь тяжких детских преступлений указывают 23,7% опрошенных, в качестве основной указывается бедность родителей (38,5%). А также и родственников старшего поколения — дедушек и бабушек (5,1% мнений). Следствием чего является дальнейшая деградация уровней образования и культуры как нынешних родителей (на что указывает треть — 32,7% опрошенных), так и, по-видимому, лавинообразное обострение ситуации в будущем.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 5

«Если говорить только о проблемах российского образования, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

В качестве причин роста детской преступности большинство респондентов (48%) указывает отсутствие школьного воспитания, в том числе — внеклассного. А также, как важнейший фактор противостояния культивируемому в обществе культу индивидуализма (что справедливо отмечает 22,1% опрошенных), — отсутствие возможностей для развития командных видов деятельности школьников, как в самой школе, так и вне её, что отмечает 39,8% респондентов.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Генеральное распределение ответов на вопрос № 6

«Если говорить о проблемах российского общества в целом, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

В качестве основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи, большинство респондентов указывает даже не проникновение в школы криминалитета и экстремистских структур (на что обратили внимание 12,7% респондентов), а насаждение культа силы и безнаказанности, что в СМИ и ТВ, что в соцсетях. На это указывает большинство — 37,8% респондентов. Благодатной почвой чему является тотально насаждаемый культ потребления и, как следствие, — эгоизм взрослых (18,2% мнений) на фоне чудовищной социальной несправедливости, которую отмечают 31,2% респондентов и к которой особенно чувствительны дети, также и в силу свойственного юности максимализма. Со всеми вытекающими психологическими деформациями и криминальными последствиями.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 7

«Какие меры, по Вашему мнению, нужно предпринять в образовательной сфере для предотвращения подобных трагедий?» %

Отрадно, что в столь сложное время тотальной разобщенности 21,5% опрошенных отмечают необходимость инициативной адресной помощи учащимся из семей, испытывающих нужду. Наши респонденты обращают особое внимание на необходимость неотложных организационно-штатных мер в учебных заведениях во взаимодействии с родительской общественностью по улучшению воспитания и психологической поддержке учащихся, за что ратует абсолютное большинство — 56,3% опрошенных. Не лишними считают наши читатели и возобновление занятий по начальной военной подготовке, а также и участие самих учеников в поддержании порядка в школах (таково мнение 22,1% респондентов), что наверняка способствовало бы развитию навыков коллективной деятельности и ответственности, как за себя, так и друг за друга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети в школе

Генеральное распределение ответов на вопрос № 8

«Какие меры, по Вашему мнению, нужно предпринять в сфере обеспечения безопасности для предотвращения подобных трагедий?» %

Ответы на данный вопрос выразили редкое по нынешним временам единодушие общественности и правоохранительного сообщества, представители которого также представлены среди респондентов. Так, необходимость усиления работы по выявлению в социальных сетях сообществ деструктивной направленности и их блокировке отметили 38,8% опрошенных. 7,3% респондентов, среди которых немало и педагогов, выступают за блокировку на территории средних образовательных учреждений мобильного доступа в интернет (что как минимум позволит школьникам не отвлекаться от занятий). То есть, по мнению данной группы респондентов численностью в 46,1%, именно социальные сети несут в себе основную угрозу как школьникам, так и учебному процессу в целом. Чуть меньший блок респондентов (40%) отмечает необходимость более тщательного контроля за хранением, и, главное — за приобретением оружия. 28,9% опрошенных, среди которых, по понятным причинам, допризывники в явном меньшинстве, настаивало бы на запрете на приобретение оружия теми, кто в армии пока не служил или не прошел подготовки на военной кафедре вуза. То есть так называемым «белобилетникам», что представляется более чем логичным. В том же ключе тогда выразилось и руководство Росгвардии, предложившее практически то же самое: продажу оружия не с 18 лет, а с 21 года. Примечательно, что не остался без внимания и вариант ответа, предполагающий организацию в учебных заведениях полноценной оперативно-разыскной деятельности, без которой выявление и предупреждение подготовки акций, подобных керченской трагедии, являются крайне маловероятными. Такое мнение, несмотря на специфическую терминологию варианта ответа, выразили 13,8% респондентов, что существенно превышает количество «силовиков» среди опрошенных…

То есть по результатам анализа опроса о трагедии в Керчи было установлено, запрос общества на более безопасную жизнь созрел, похоже, окончательно. Прошёл год. Случился Благовещенск. Прошло ещё два — и вот Казань.

Россия, наши дни (11 мая 2021 года): Владимир Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия (см. выше) после ЧП в Казани, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки