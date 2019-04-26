Керчь, Крым, 26 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Керчи ведётся работа по созданию аллеи памяти погибших в Керченском политехническом колледже. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 26 апреля сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о жертвах трагедии в Керчи

«По аллее работает несколько архитекторов из разных городов России. Первый проект мы уже получили от специалистов из Москвы, сейчас его рассматриваем», — отметил Бороздин.

По его словам, окончательный проект аллеи вынесут на городские общественные слушания.

«По финансированию строительства данной аллеи у нас есть предложение от общественных организаций, которые желают помочь городу», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

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