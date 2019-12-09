Кончина Иосифа Кобзона
В Донецке открыли бронзовый бюст Иосифу Кобзону
Бронзовый бюст, установленный на постаменте из карельского гранита, Народному артисту Советского Союза, Герою ДНР Иосифу Кобзону открыт на Аллее Героев в Киевском районе Донецка. Об этом 9 декабря сообщило «Донецкое агентство новостей». На митинге, посвященном открытию бюста артисту, глава Донецкой...
9 декабря 2019
В кемеровском колледже открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону
В Кемерове на здании областного колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В открытии приняла участие президент культурного фонда «Кобзон», заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон. В самом колледже...
6 декабря 2019
Они сражались за Байкал: как в 2018 году жилось Приангарью
Уходящий 2018 год не стал прорывным для жителей Иркутской области. Зарплаты в регионе по-прежнему невысоки, проблем в здравоохранении — хоть отбавляй. Причём наблюдается острая нехватка не только узких специалистов, но и фельдшеров. Особое место в череде проблем занимает ситуация вокруг охраны...
25 декабря 2018
Имя Кобзона превратят в бренд
Заявка в Роспатент для регистрации имен певца Иосифа Кобзона и его жены Нелли в качестве товарных знаков подана «Культурным фондом Кобзона». Об этом рассказала гендиректор фонда Юлия Дорохова. В заявке указано, что брендами должны стать сочетания слов «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и...
1 ноября 2018
Ледоколам присвоят имена Говорухина и Кобзона
Строящиеся в Санкт-Петербурге ледоколы в честь Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, о том, что инициативу депутатов Госдумы поддержал президент РФ Владимир Путин сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Президент дал положительную...
8 октября 2018
Кузбасскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Иосифа Кобзона
Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств присвоят имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщили ИА REGNUM в администрации региона. С такой просьбой ранее к руководству региона обратился коллектив учебного заведения. Преподаватели и студенты напомнили, что творческая деятельность...
22 сентября 2018
Фестивалю «Гринландия» присвоено имя Иосифа Кобзона
«Гринландия» ежегодно собирает в Кировской области более 250 тысяч человек, а Иосиф Кобзон при жизни стал легендой фестиваля. В течение последних 10 лет Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета «Гринландия», входил в жюри заочного конкурса, дважды — в 2015 и 2016 годах — выступал на...
12 сентября 2018
В Москве может появиться улица имени Иосифа Кобзона
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил назвать одну из улиц Москвы в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, соответствующий депутатский запрос парламентарий направил в адрес Московской городской думы и правительства Москвы «В память...
12 сентября 2018
Госдума прекратила полномочия Иосифа Кобзона
Госдума прекратила полномочия депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, соответствующее постановление приняла на заседании нижняя палата парламента. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81 году жизни от онкологии. В последний путь певца проводили...
11 сентября 2018
Госдума почтила память Кобзона и Коровникова
Госдума почтила память депутатов Иосифа Кобзона и Александра Коровникова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября. «Их знает вся страна, они свою жизнь посвятили служению интересам наших избирателей и государства», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отметим, что Кобзону сегодня...
11 сентября 2018
Церетели закончит памятник Кобзону к концу года
Скульптор Зураб Церетели намерен закончить изготовление памятника певцу Иосифу Кобзону к концу текущего года, сообщает агентство «Москва». По словам скульптора, об изготовлении скульптуры его попросил сам Кобзон. Еще на начальном этапе ее создания Церетели показывал ее певцу. По словам Церетели...
6 сентября 2018
Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
В Москве на Востряковском кладбище похоронен народный артист СССР и политический деятель Иосиф Кобзон, скончавшийся из-за тяжелой болезни 30 августа. Известный певец был погребен под звуки гимна Российской Федерации рядом с могилой матери. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве в...
2 сентября 2018
В Москве простились с Иосифом Кобзоном: фоторепортаж
В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Проводить артиста в последний путь пришли более 6 тыс. человек: к к онцертному залу им. Чайковского, где прошла панихида, с восьми часов утра тянулись нескончаемые вереницы людей. Н а прощании также присутствовали президент России Владимир Путин...
2 сентября 2018
Театральный центр на Дубровке, возможно, будет носить имя Иосифа Кобзона
Присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал 2 сентября в своём Twitter. «Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении...
2 сентября 2018
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Десятиминутной овацией закончилась церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, сообщает 2 сентября портал Говорит Москва. Гражданская панихида проходила в Концертном зале имени Чайковского. В течение пяти часов простится с артистом пришли тысячи людей. Проститься с...
2 сентября 2018
Путин и Медведев лично прибыли на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев побывали на церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Кремля. Сегодня в Концертном зале имени...
2 сентября 2018
В сети осудили Бабченко за идевательский пост о смерти Захарченко и Кобзона
Ставшего интернет-мемом журналиста Аркадия Бабченко, который инсценировал собственную гибель с помощью СБУ, раскритиковали в сети за его издевательский пост про смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На своей странице в сети микроблогов Twitter Бабченко прокомментировал новости о смерти...
2 сентября 2018
Началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном
В московском Концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, сообщает 2 сентября официальный сайт Государственной Думы России. Уже до начала церемонии у дверей зала собрались десятки людей, поклонники певца продолжают прибывать...
2 сентября 2018
В Москве на время прощания с Иосифом Кобзоном ограничат движение транспорта
Движение на Триумфальной площади в Москве будет ограничено в первой половине дня 2 сентября в связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Как сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы, в период с 9:30 до 15:00 будет перекрыт участок Триумфальной площади при...
2 сентября 2018
Прощание с Кобзоном начнется в 8 утра 2 сентября
Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном начнется в 8:00 мск, сообщили в Госдуме. «В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00...
31 августа 2018