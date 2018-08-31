Москва, 31 августа, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном начнется в 8:00 мск, сообщили в Госдуме.

Iosifkobzon.ru Иосиф Кобзон

«В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

В 12:00 начнется гражданская панихида.

Прощание с Кобзоном пройдет в Москве, в Концертном зале им. П. И. Чайковского (Триумфальная пл., 4).

Похоронен Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.