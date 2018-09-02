Москва, 2 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Москве на Востряковском кладбище похоронен народный артист СССР и политический деятель Иосиф Кобзон, скончавшийся из-за тяжелой болезни 30 августа.

Iosifkobzon.ru Иосиф Кобзон

Известный певец был погребен под звуки гимна Российской Федерации рядом с могилой матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. В 2005 году у народного артиста СССР обнаружили рак.

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