Москва, 2 сентября, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Движение на Триумфальной площади в Москве будет ограничено в первой половине дня 2 сентября в связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Как сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы, в период с 9:30 до 15:00 будет перекрыт участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Напомним, прощание с Иосифом Кобзоном начнется в 8:00 в Концертном зале имени Чайковского. В 12:00 состоится гражданская панихида. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище.

Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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