Кончина писателя Эдуарда Успенского
Церемония прощания с Эдуардом Успенским проходит в Москве
В Москве сегодня, 18 августа, проходит церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским. Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Попрощаться с Успенским пришли его родственники и близкие, а также поклонники творчества писателя. Ранее стало известно, что похоронен Успенский будет на...
18 августа 2018
Похороны Успенского пройдут на Троекуровском кладбище Москвы — СМИ
Похороны советского и российского детского писателя и сценариста популярных мультфильмов Эдуарда Успенского состоятся на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает 15 августа Life.ru. Ранее друг известного литератора, композитор Геннадий Гладков сообщил, что Успенский скончался 14 августа у...
15 августа 2018
Символ эпохи: Эдуард Успенский
У маленького Эдика был Чебурашка. Игрушка такая, плюшевая. Уши большие, хвост пуговкой. Не поймёшь — не то медведь, не то заяц, не то собака. Словом, неизвестный науке зверь. Когда Эдик был несмышлёным ребёнком, он в этого Чебурашку играл. А потом подрос и забыл про своего плюшевого зверя. Другие...
15 августа 2018
«Ушел талантливейший писатель»: Бортко о смерти Эдуарда Успенского
Эдуард Успенский был талантливейшим писателем и добрейшей души человеком, заявил режиссер и сценарист Владимир Бортко в интервью Федеральному агентству новостей. «Я глубоко опечален этим известием. Ушел замечательный, талантливейший писатель и добрейшей души человек», — признался Бортко, добавив...
15 августа 2018
«Талантливый был человек»: композитор Евгений Крылатов о смерти Успенского
Народный артист России композитор Евгений Крылатов назвал известного детского писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося накануне в Москве, «талантливым человеком». Об этом сообщает 15 августа RT. «Талантливый был человек, замечательный детский писатель. Я с ним лично редко общался, давно, когда...
15 августа 2018
Друг Эдуарда Успенского назвал причину смерти писателя
Российский детский писатель Эдуард Успенский скончался у себя дома от онкологического заболевания. Об этом рассказал друг покойного, известный композитор Геннадий Гладков. «Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — цитирует...
15 августа 2018
«Ушла целая эпоха»: соцсети о смерти Эдуарда Успенского
В Москве после тяжёлой продолжительной болезни скончался писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким писателя, а также вспоминают любимые произведения, созданные Успенским. «Осиротели Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все мы —...
15 августа 2018
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Успенского
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Эдуарда Успенского в связи с кончиной писателя, сообщается 15 августа на сайте Кремля. «Не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя добро, которое несли эти...
15 августа 2018
Спикер Госдумы: Творчество Успенского разошлось на цитаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Эдуарда Успенского. «Талантливый писатель и сценарист Эдуард Успенский навсегда останется в нашей памяти как автор любимых детских произведений», — отметил Володин. Книги Успенского переведены на многие языки мира, они...
15 августа 2018
Актер Левенбук: В России нет человека, не знакомого с героями Успенского
Творческое наследие писателя Эдуарда Успенского — это вереница персонажей, полюбившихся каждому жителю России. Так считает актер, художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук, передает 14 августа RT. «Мы не разбрасываемся такими характеристиками, но он...
15 августа 2018
Композитор Гладков об Успенском: пример максимализма и предельной честности
Писатель Эдуард Успенский являл собой пример максимализма и предельной честности в отношениях. Об этом рассказал его друг, композитор Григорий Гладков. «Он был близким другом, надежным, верным, настоящим другом. Всю жизнь он был примером максимализма и предельной честности в отношениях», —...
15 августа 2018
В Москве может быть установлен памятник Эдуарду Успенскому
Памятник российскому детскому писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому, который ушёл из жизни 14 августа, может быть установлен в столице России. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. «Да, конечно, памятник Успенскому может появиться...
15 августа 2018
Детский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве: биография
В Москве после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский, автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о деревне Простоквашино и многих других. На момент смерти литератору исполнилось 80 лет. Родился Эдуард...
15 августа 2018
Скончался Эдуард Успенский, «отец» Чебурашки и кота Матроскина
14 августа на 81-м году жизни скончался известный детский писатель и сценарист мультипликационных фильмов Эдуард Николаевич Успенский. Имя этого человека знают дети и взрослые нескольких поколений. Создатель Чебурашки, Крокодила Гены, старухи Шапокляк и веселой компании из деревни Простоквашино...
15 августа 2018
Писатель Эдуард Успенский умер в Москве на 81-м году жизни
В Москве на 81-м году жизни скончался известный советский и российский писатель Эдуард Успенский. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РЕН ТВ. Известно, что Успенский скончался у себя дома. В последние годы он страдал тяжелой болезнью. Недавно он уезжал на лечение в Германию, откуда вернулся в...
14 августа 2018
Писателю Эдуарду Успенскому вызвали скорую помощь после потери сознания
Известный писатель Эдуард Успенский потерял сознание у себя дома в Новой Москве, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь, сообщает «МК». По данным издания, сегодня утром, 9 августа, 80-летний писатель лишился чувств. Супруга Успенского вызвала реанимационный автомобиль, врачи на...
9 августа 2018