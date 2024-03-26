Кишинев и Москва ведут борьбу за влияние на головной мозг главы Приднестровья. Напомним, на взлёте своей политической карьеры в статусе президента ПМР, Евгений Шевчук имел устойчивый имидж наиболее промолдавского политика в регионе. В период конкуренции за кресло президента его основной оппонент Каминский был «кандидатом Кремля», а Смирнов — кандидатом самого себя. Шевчук был кандидатом, устраивавшим Молдавию, Украину, ОБСЕ , и радикально не устраивавшим администрацию президента России. В Кишиневе Шевчука задолго до выборов молдавские политики, в том числе Мариан Лупу , называли договороспособным и гибким, а Владимир Воронин , по данным Wikileaks-докладов американского посла в Вашингтон, считал Шевчука наиболее приемлемой фигурой на посту руководителя Приднестровского региона. Накануне выборов Шевчука как агента влияния иностранных держав публично разоблачил экс-глава Министерства госбезопасности Антюфеев . Сообщалось, что в период выборов Шевчук более тридцати раз ездил зачем-то в Кишинев. Погранслужба МГБ все эти случаи зафиксировала.

all-sro.ru Анатолий Каминский. Экс-председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Бонусом для «гибкого и договороспособного» Шевчука после его победы и было тотальное молчание Молдавии, Украины и ОБСЕ в те времена, когда в Приднестровье команда нового главы узурпировала власть, изгнала и усмирила его оппонентов, даже тех, кто никакой конкуренции составить ему не мог. Шевчуку позволили стать очередным единоличным правителем. Это был своего рода «взнос надежды» — от Шевчука ждали конструктивных решений по объединению с Молдавией. Его осыпали комплиментами Влад Филат , западные послы и дипломаты, украинские политики. Шевчук и Филат в Одессе позировали как два голубка под флагами Молдавии. Казалось бы, Москва окончательно утратила последние нити своего политического влияния в Приднестровье. Радикально пророссийская партия «ПРОРЫВ!» ликвидирована, «Обновление», запятнавшее себя продвижением кандидата Кремля, маргинализировано и дискредитировано в целой серии видеосюжетов и документальных фильмов по местному телевидению, типа «слуги крупного капитала».

Новое руководство Приднестровья активно пошло на уступки по ряду знаковых тем, однако затем всё застопорилось. Ни Молдавия, ни Украина, ни ОБСЕ в итоге не получили того, на что надеялись — конфликт на Днестре не рассосался, берега реки не объединились. Наоборот, Приднестровье проводит всё больше военных учений, у Евгения Шевчука появился крупный покровитель — Дмитрий Рогозин , и ответные действия со стороны тех, чьи ожидания не оправдал «молодой подающий надежды лидер», не заставили себя ждать.

Вместо поездок с Владом Филатом в театр, оперу и концерты… с Шевчуком и Штански теперь в Кишиневе общаются другие люди — неформального вида ехидные журналисты, с острыми вопросами и любительскими видеокамерами. Они вылавливают приднестровских персон в VIP-зоне аэропорта Кишинева, те с трудом ныряют между охранниками, прячут свои физиономии, покупки, багаж… журналисты с особым любопытством обращают внимание на брэнды! Сколько стоит чемодан Нины Штански . В результате от журналистов отмахиваются хмурые охранники с повадками братвы, а молдавская общественность тем временем задает вопросы властям, кто в Кишиневе хозяин — охранники Шевчука или местные полицейские (Молдавские СМИ в конце июля опубликовали видеозапись выхода главы МИД ПМР Нины Штански из VIP-терминала кишиневского аэропорта, предположив, что она провела «каникулы» в одной из стран ЕС за счет приднестровского бюджета. Сама Штански утверждает, что была на переговорах в Москве. Ситуация в кишиневском аэропорту повторилась в конце сентября, когда Нина Штански и Евгений Шевчук отправлялись в Москву, однако на этот раз охрана президента ПМР не пустила журналистов к охраняемым руководителям ПМР — прим. ИА REGNUM). Всё идёт к тому, что в очередной раз никаких охранников уже в аэропорту не будет, их отсекут спецслужбы где-нибудь на выезде из Бендер, а в аэропорту Кишинева с Шевчуком и Штански будут беседовать уже кишиневские пацанчики в кепках в стиле «дай закурить», и тому подобное, вплоть до постановки фингала. С соответствующими видеороликами для YouTube. Воспитательные меры в действии.

Тем временем молдавские спецслужбы потихоньку начинают давить на миссию российских военных в Приднестровье — их не пропускают через молдавский аэропорт. Затем случайным образом депортируется прилетевший из Москвы представитель РИСИ Каширин, известный пропагандист и популяризатор Шевчука. Каширин в Приднестровье известен своими одобрительными месседжами от имени Кремля в стиле «Россия одобряет Евгения Васильевича Шевчука». Тем самым сам Каширин своим бахвальством регулярно себе пририсовывал погоны чуть ли не самого главного спецпредставителя, имеющего право и необходимые регалии одобрять и осуждать кого-либо в Приднестровье от имени всей России. Увлекшись самопиаром в сети, Каширин не заметил, как сам стал объектом внимания молдавских спецлсужб, в итоге СИБ (Служба информации и безопасности Молдавии — прим. ИА REGNUM) решил дать ещё один урок воспитания Шевчуку — его публичного обожателя Каширина, достигшего наивысшей точки скандальности, попросту развернули в аэропорту. Сам хвастунишка Василий Каширин , конечно, оказался невинной жертвой собственной самораскрутки. Ездил бы тихонько в Тирасполь, и писал себе скромненько на коленке свои доклады в Москву — так и ездил бы до сих пор. Но тщеславие сгубило… Приднестровская администрация, конечно, на тщеславии Каширина тоже поиграла всласть — его часто крутили по местному ТВ с одобрительными высокопарными пассажами, всё в том же стиле — «Россия довольна лидерами Приднестровья», — вот, мол, смотрите приднестровцы, вам с экрана сам Каширин это подтверждает!

Главная задача тех, чьи надежды глава ПМР не оправдал, насколько можно понять, — вернуть Шевчука в довыборный тонус. Чтобы он вновь стал таким, каким был до выборов — «гибким и договороспособным», чтобы снова полюбил ездить в Кишинев, да не с пустыми руками, а с конструктивными предложениями по объединению страны. В этом случае ему вновь поменяют публичный статус — с маргинала, которого преследуют помятые ехидные журналисты, на уважаемого молдавского политика для совместных походов на концерты с Юрием Лянкэ и Владом Филатом. Не поймёт чего-то там, значит будет общаться с несолидными уличными жуликами, которые ещё того и гляди паспорт украдут, или бумажник отнимут. Шины проколоть — так это вообще самое малое. Могут и похуже, облить дерьмом, как иногда поступают с неформатными политиками в Москве, Каурова националисты ещё при Януковиче в Одессе обливали… В общем, арсенал воспитательных мер достаточно широк. Он не исчерпывается и дерьмом. Есть ещё Уголовный кодекс, с ним у молдавских силовиков никогда проблем не было, они ещё те спецы по оказанию давления, достаточно вспомнить сложную политическую карьеру гагаузского политика Ивана Бургуджи , сидевшего почти при всех молдавских президентах. К тому же, в Молдавии, на Украине и ОБСЕ, похоже, уже устали из благосклонности к Шевчуку закрывать глаза на нарушения прав человека в Приднестровье. Это ж как тумблер. Вчера — выключили, а сегодня — включили.

Казалось бы, такого рода опасности должны сплотить население Приднестровья вокруг Шевчука и Штански. Но сплачиваться в силу целого ряда причин никто не хочет, за исключением разве что трудоустроенных властной четой собственных знакомых.

Проблема в том, что своей деятельностью, своим поведением, барскими повадками, дорогими тачками и прочими элементами сладкой жизни, высокомерием, нетерпимостью и неуважением к чужому мнению, так называемые руководящие персоналии чрезмерно раздражают не только жителей анклава, но и свою же политическую тусовку.

По поводу недопущения агитатора Каширина фейсбучная оппозиция в Тирасполе только ехидно похихикала. Точно также ехидничают люди и депутаты и по поводу нынешнего уровня контактов Шевчука и Штански в аэропорту Кишинева. Отсутствие единства вызвано, замечу, не завистью «плохого народа», а сугубо личными качествами властных особ и всевозможной политической обслуги, вроде местных коммунистов. Шевчук и Штански, на фоне основной массы бедствующих приднестровцев, долгое время выглядели приличными мальчиками и девочками, отличниками, которых пустили отведать вкусных блюд за стол с мировой элитой. Теперь же их отправляют обратно в гетто-песочницу, как не справившихся с вилкой и ножом, не оправдавших надежд строгих взрослых.

Возможно, наказание принесёт определенные плоды, и мы ещё не раз увидим приднестровских вождей за дорогим столом, в окружении тех, кто решает судьбы мира. На всё это следует смотреть философски. Ни Шевчук, ни его окружение явно не походят на «Че Гевар», которые уйдут в леса, в партизанские отряды. Тем более, что и лесов-то никаких нет. Им скоро придется подписать какие-нибудь бумаги. В итоге, в качестве похвалы за послушание, им разрешат периодически присутствовать в приличном обществе, посещать концерты в Кишиневе и других европейских столицах, театры там, приёмы. Они ж не глупые, не отморозки, они это любят… И всё у них будет хорошо. Примерные отпрыски прекрасно поддаются воспитанию, у них это в крови…. Это ж любой ещё со школы знает…