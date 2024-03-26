Роман Коноплев. Воспитание Шевчука: вернет ли Запад президента ПМР в статус «уважаемого молдавского политика»?
Кишинев и Москва ведут борьбу за влияние на головной мозг главы Приднестровья. Напомним, на взлёте своей политической карьеры в статусе президента ПМР,
Бонусом для «гибкого и договороспособного» Шевчука после его победы и было тотальное молчание Молдавии, Украины и ОБСЕ в те времена, когда в Приднестровье команда нового главы узурпировала власть, изгнала и усмирила его оппонентов, даже тех, кто никакой конкуренции составить ему не мог. Шевчуку позволили стать очередным единоличным правителем. Это был своего рода «взнос надежды» — от Шевчука ждали конструктивных решений по объединению с Молдавией. Его осыпали комплиментами
Новое руководство Приднестровья активно пошло на уступки по ряду знаковых тем, однако затем всё застопорилось. Ни Молдавия, ни Украина, ни ОБСЕ в итоге не получили того, на что надеялись — конфликт на Днестре не рассосался, берега реки не объединились. Наоборот, Приднестровье проводит всё больше военных учений, у Евгения Шевчука появился крупный покровитель —
Вместо поездок с Владом Филатом в театр, оперу и концерты… с Шевчуком и Штански теперь в Кишиневе общаются другие люди — неформального вида ехидные журналисты, с острыми вопросами и любительскими видеокамерами. Они вылавливают приднестровских персон в VIP-зоне аэропорта Кишинева, те с трудом ныряют между охранниками, прячут свои физиономии, покупки, багаж… журналисты с особым любопытством обращают внимание на брэнды! Сколько стоит чемодан
Тем временем молдавские спецслужбы потихоньку начинают давить на миссию российских военных в Приднестровье — их не пропускают через молдавский аэропорт. Затем случайным образом депортируется прилетевший из Москвы представитель РИСИ Каширин, известный пропагандист и популяризатор Шевчука. Каширин в Приднестровье известен своими одобрительными месседжами от имени Кремля в стиле «Россия одобряет Евгения Васильевича Шевчука». Тем самым сам Каширин своим бахвальством регулярно себе пририсовывал погоны чуть ли не самого главного спецпредставителя, имеющего право и необходимые регалии одобрять и осуждать кого-либо в Приднестровье от имени всей России. Увлекшись самопиаром в сети, Каширин не заметил, как сам стал объектом внимания молдавских спецлсужб, в итоге СИБ (Служба информации и безопасности Молдавии — прим. ИА REGNUM) решил дать ещё один урок воспитания Шевчуку — его публичного обожателя Каширина, достигшего наивысшей точки скандальности, попросту развернули в аэропорту. Сам хвастунишка
Главная задача тех, чьи надежды глава ПМР не оправдал, насколько можно понять, — вернуть Шевчука в довыборный тонус. Чтобы он вновь стал таким, каким был до выборов — «гибким и договороспособным», чтобы снова полюбил ездить в Кишинев, да не с пустыми руками, а с конструктивными предложениями по объединению страны. В этом случае ему вновь поменяют публичный статус — с маргинала, которого преследуют помятые ехидные журналисты, на уважаемого молдавского политика для совместных походов на концерты с
Казалось бы, такого рода опасности должны сплотить население Приднестровья вокруг Шевчука и Штански. Но сплачиваться в силу целого ряда причин никто не хочет, за исключением разве что трудоустроенных властной четой собственных знакомых.
Проблема в том, что своей деятельностью, своим поведением, барскими повадками, дорогими тачками и прочими элементами сладкой жизни, высокомерием, нетерпимостью и неуважением к чужому мнению, так называемые руководящие персоналии чрезмерно раздражают не только жителей анклава, но и свою же политическую тусовку.
По поводу недопущения агитатора Каширина фейсбучная оппозиция в Тирасполе только ехидно похихикала. Точно также ехидничают люди и депутаты и по поводу нынешнего уровня контактов Шевчука и Штански в аэропорту Кишинева. Отсутствие единства вызвано, замечу, не завистью «плохого народа», а сугубо личными качествами властных особ и всевозможной политической обслуги, вроде местных коммунистов. Шевчук и Штански, на фоне основной массы бедствующих приднестровцев, долгое время выглядели приличными мальчиками и девочками, отличниками, которых пустили отведать вкусных блюд за стол с мировой элитой. Теперь же их отправляют обратно в гетто-песочницу, как не справившихся с вилкой и ножом, не оправдавших надежд строгих взрослых.
Возможно, наказание принесёт определенные плоды, и мы ещё не раз увидим приднестровских вождей за дорогим столом, в окружении тех, кто решает судьбы мира. На всё это следует смотреть философски. Ни Шевчук, ни его окружение явно не походят на «Че Гевар», которые уйдут в леса, в партизанские отряды. Тем более, что и лесов-то никаких нет. Им скоро придется подписать какие-нибудь бумаги. В итоге, в качестве похвалы за послушание, им разрешат периодически присутствовать в приличном обществе, посещать концерты в Кишиневе и других европейских столицах, театры там, приёмы. Они ж не глупые, не отморозки, они это любят… И всё у них будет хорошо. Примерные отпрыски прекрасно поддаются воспитанию, у них это в крови…. Это ж любой ещё со школы знает…