Москва, 15 августа, 2018, 01:14 — ИА Регнум. 14 августа на 81-м году жизни скончался известный детский писатель и сценарист мультипликационных фильмов Эдуард Николаевич Успенский.

Dmitry Rozhkov Эдуард Успенский

Имя этого человека знают дети и взрослые нескольких поколений. Создатель Чебурашки, Крокодила Гены, старухи Шапокляк и веселой компании из деревни Простоквашино родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевске. Его отец был партийным служащим, мать — инженером. Еще в школе Эдуарду нравилось шефствовать над малышами, уже тогда он научился хорошо их понимать. Окончив школу, он пошел было по стопам матери и поступил в Московский авиационный институт, но профессия инженера его не привлекала. Сочинять стихи и юмористические сценки для студенческой самодеятельности ему нравилось куда больше, чем зубрить сопромат и стоять за кульманом. Первые его юморески печатались в «Литературной газете», в знаменитой юмористической рубрике «Клуб 12 стульев».

Слава пришла к Успенскому рано — с первого же небольшого рассказа про Чебурашку и Крокодила Гену, опубликованного в 1966 году. Этот рассказ, превращенный в сценарий, стал началом триумфального шествия Эдуарда Успенского по пути детской литературы и мультипликации.

(cс) Сам сфотографировал Крокодил Гена и Чебурашка. Хабаровск

Книжка «Дядя Федор, пес и кот» первая из серии о деревне Простоквашино, появилась в книжных магазинах в 1974 году, а четыре года спустя советские малыши увидели полюбившихся героев — мальчика дядю Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и других — на экране. Но были и другие чудесные мультфильмы, ставшие советской классикой, в создании которых Эдуард Успенский участвовал как сценарист, один или в соавторстве — «Рыжий, рыжий, конопатый», «Картина», «Птичий рынок», «Разгром», «Ивашка из Дворца пионеров», «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки» и другие.

Успенский был автором множества детских рассказов и повестей, большинство из которых были экранизированы, и исторического расследования «Лжедмитрий Второй, настоящий». Он стоял у истоков многих детских теле‑ и радиопередач: «Спокойной ночи, малыши», «Радионяня», «АБВГДейка», музыкальной передачи для взрослых «В нашу гавань заходили корабли».

Писатель был трижды женат, у него было трое детей и двое внуков.

В последние годы Эдуард Успенский страдал от тяжелой болезни, недавно его самочувствие резко ухудшилось. Он ушел из жизни в своей московской квартире 14 августа 2018 года. Память об Эдуарде Успенском останется в замечательных стихах, сказках и мультфильмах, которые он подарил детям и взрослым.