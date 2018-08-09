Писателю Эдуарду Успенскому вызвали скорую помощь после потери сознания
Москва, 9 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Известный писатель Эдуард Успенский потерял сознание у себя дома в Новой Москве, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь, сообщает «МК».
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
По данным издания, сегодня утром, 9 августа, 80-летний писатель лишился чувств. Супруга Успенского вызвала реанимационный автомобиль, врачи на месте привели писателя в чувство, однако сейчас он очень слаб.
Отмечается, что ранее Успенский признался, что болен онкологическим заболеванием, и супруга помогает ему, поскольку болезнь проходит тяжело.
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